THL ilmoittaa 14277 uutta tartuntaa – jälleen ennätys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on vuorokaudessa rekisteröity 14 277 uutta koronavirustartuntaa.

Viikko sitten torstaina vastaava luku oli 5 979.

Edellinen suurin yhden vuorokauden tartuntamääräluku, jossa ei ollut viiveiden korjauksia tai vastaavaa, oli ilmeisesti perjantaina 7.1.2022 kerrottu 9 921.

Yksistään Helsingissä todettiin nyt vuorokaudessa 3 755 uutta tartuntaa.

14 vuorokauden tartuntojen summa on 112 595. Kaksi viikkoa sitten se oli 37 719.

THL ei enää ilmoita koronatartuntalukuja viikonloppuisin. THL:n mukaan epidemiaa ei voi enää kuvata vuorokautisilla tartuntaluvuilla kuten aiemmin. Muun muassa testauksen vähenemisestä seuraa, että luvut eivät enää välttämättä ole samalla tavalla vertailukelpoisia. Testimäärien väheneminen voi olla osasyy siihen, että todettuja tapauksia on vähemmän kuin ennen.

A) "Everyone will be exposed to Omicron"

B) "Everyone will get Omicron"

They're different. (A) promotes appropriate caution till surge ends: boost, N95, outdoor>indoor. (B) promotes counterproductive behavior as hospitals are overwhelmed.

Biggest difference: A is true. B is not.

— Bob Wachter (@Bob_Wachter) January 12, 2022