THL ilmoittaa 12502 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 12 502 uutta koronavirustartuntaa.

Viikko sitten torstaina vastaava luku oli 4 295.

14 vuorokauden tartuntojen summa on nyt 120 935. Viikko sitten se oli 118 324 ja kaksi viikkoa sitten 75 445.

Sairaalahoidossa on 969 koronapositiivista potilasta. Heistä tehohoidossa on 32.

Huippulehti @Nature aloittaa:

”From the way political leaders in many high-income nations are talking and acting, it would be easy to think that the COVID-19 pandemic is no longer worth keeping track of.”

Mites meillä? https://t.co/GbOBttqjzr

