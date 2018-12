THL varoittaa energiajuomista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Energiajuomien runsas tai päivittäinen käyttö ei ole harmitonta, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

THL:n mukaan tieteellisesti osoitetut energiajuomien haittavaikutukset johtuvat niiden sisältämästä kofeiinista, sokerista, hapoista ja yhteisvaikutuksista alkoholijuomien kanssa. Energiajuomat yhdistettynä alkoholiin aiheuttavat erityisesti nuorilla terveysriskin.

Lapsille energiajuomia ei suositella niiden kofeiinipitoisuuden vuoksi. Pienikin kofeiinimäärä voi aiheuttaa lapselle tai kofeiiniherkälle aikuiselle vähintään kiihtyneisyyttä, sydämentykytystä, ärtyneisyyttä, jännittyneisyyttä, levottomuutta ja unihäiriöitä. Tauriini ja glukurolaktoni, joita energiajuomissa on pieniä määriä, tehostavat kofeiinin vaikutuksia.

Yhdessä 0,33 litran tölkissä energiajuomaa on kofeiinia suunnilleen yhtä paljon kuin kahdessa desilitrassa suodatinkahvia. Lisäksi siinä on sokeria noin 14 sokerinpalan verran. Päivittäin energiajuomia käyttävät saavat paljon niin sanottua tyhjää energiaa ylimääräisestä sokerista. Runsas energiajuomien juominen on yhteydessä heikompaan ruokavalion ravitsemukselliseen laatuun.

– Energiajuomien sokeri ja happamuus vaurioittavat nuorten hammaskiillettä samoin kuin virvoitusjuomat. Haittoina ovat muun muassa hampaiden vihlominen ja niiden heikentynyt ulkonäkö. Juomien sokeri lisää myös hampaiden reikiintymistä ja lihavuutta ja altistaa sairauksille, THL sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suosittanut ja suosittaa edelleen, että vähittäiskaupat eivät myy energiajuomia alle 15-vuotiaille. Useat kaupat ovatkin alkaneet noudattaa suositusta ja rajoittaneet energiajuomien myyntiä lapsille.

Keskustan ministerit Jari Leppä ja Annika Saarikko esittivät keskiviikkona, että ensisijaisesti energiajuomien myyminen alle 15-vuotiaille pitäisi kieltää lailla.