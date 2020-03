THL: 13 kuollut koronaan, 49 tehohoidossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vahvistettuja tartuntoja on yli 1300.

Suomessa on todettu tänään kello 9.30 mennessä yhteensä 1 313 laboratoriovarmistettua COVID-19-tautitapausta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 143, joista 49 on tehohoidossa. Lisäksi Suomessa on todettu 13 koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa, joista kymmenen Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan alueella, yksi Kuopion, yksi Oulun ja yksi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella.

Rekisteriin ilmoitetuista tapauksista 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia naisia.

Luvut perustuvat laboratorioiden tartuntatautirekisteriin ilmoittamiin lukuihin, jotka päivittyvät rekisteriin näytteenottopäivämäärän mukaisesti. Asukaslukuun suhteutettuna eniten tapauksia on vahvistettu Uudellamaalla, jossa tartuntoja on noin 50 tapausta 100 000 asukasta kohden.

COVID-19-tartuntojen todellinen määrä on Suomessa kuitenkin todennäköisesti ilmoitettua korkeampi, koska kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata.

