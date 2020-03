12 henkilöä teholla, tartuntoja 626

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Uudellamaalla on havaittu viime päivinä lisääntyvästi koronavirustartuntoja.

Suomessa on todettu yhteensä 626 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

THL:n mukaan sairaalahoitoa vaativia tapauksia on tällä hetkellä 43. Sairaalahoidossa olevista 12 on hoidossa teho-osastolla. Koronavirukseen liittyen on Suomessa tähän mennessä kuollut yksi henkilö.

THL kuitenkin muistuttaa internetsivuillaan, että suurin osa tapauksista on lieviä. Tartuntatautirekisteriin tähän mennessä kirjatuista 418 tapauksesta miehiä on ollut 61 prosenttia ja naisia 39 prosenttia.

Riski tartunnan saamiselle on kohonnut koko Suomessa. Erityisesti Uudenmaan alueella on nyt todettu lisääntyvästi tartuntoja.

– Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Niillä alueilla, missä on merkkejä epidemian leviämisestä, tulisi keskittyä riskiryhmien, eli iäkkäiden ja perussairaiden suojelemiseen, THL:n internetsivuilla todetaan.

Suomessa on sunnuntaihin mennessä testattu lähes 10 000 henkilöä koronaviruksen varalta. Uusimmat luvut eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia aiempiin lukuihin nähden, sillä kriteereitä näytteiden ottamiselle muutettiin 14.3.