Theresa Mayn EU-kirje julki – ”En halua järjestää EU-vaaleja”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brittipääministeri uskoo, että maan parlamentti hyväksyy hänen erosopimuksensa kolmannella yrittämällä.

Britannian pääministeri Theresa May on tänään lähettänyt kirjeen EU-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskille. May pyytää kirjeessä kolmen kuukauden lykkäystä Brexitiin eli EU-eroon. Ero astuisi voimaan kesäkuun viimeisenä päivänä eikä maaliskuun 29. päivänä, kuten vielä tällä hetkellä näyttää tapahtuvan.

May sanoo, että pitempää lykkäystä hän ei halua, koska silloin Britannia joutuisi järjestämään EU-vaalit.

– En usko, että se olisi meidän kummankaan etu, että Britannia järjestäisi Euroopan parlamentin vaalit, May kirjoittaa.

EU-vaalit pidetään toukokuun lopussa ja EU-parlamentti järjestäytyy heinäkuussa.

May tapasi runsas viikko sitten Strasbourgissa EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin. He tekivät vähäisiä täydennyksiä Britannian erosopimukseen.

Täydennykset eivät vakuuttaneet Britannian parlamenttia, joka hylkäsi erosopimuksen, nyt jo toisen kerran.

May pyytää nyt, että EU-maiden päämiehet vahvistaisivat nämä lisäykset. Hänen suunnitelmaansa kuuluu, että kun lisäykset on vahvistettu EU:n taholta, hän vie erosopimuksen brittiparlamenttiin kolmannen kerran.

– Olen vakuuttunut, että parlamentti vahvistaa erosopimuksen. Mutta tämä ei tapahdu ennen maaliskuun 29. päivää, May perustelee.