Theresa Mayn ero selvinnee lähipäivinä

Konservatiivivaikuttajan mukaan Britannian pääministeri saattaa ilmoittaa eronsa tarkan ajankohdan keskiviikkona.

Britannian pääministeri Theresa May saattaa ilmoittaa eronsa ajankohdasta lähipäivinä, arvioi konservatiivipoliitikko Graham Brady BBC:n haastattelussa. Brady toimii parlamentin konservatiivisten takapenkkiläisten vaikutusvaltaisen 1922-komitean puheenjohtajana. Komitea vastaa puolueen puheenjohtajavaaleista.

May on jo ilmoittanut eroavansa sen jälkeen kun parlamentti on hyväksynyt pääministerin Brexit-sopimuksen, mutta BBC:n mukaan osa konservatiiveista haluaa erolle tarkan päivämäärän.

Takapenkkiläisten 1922-komitea on pyytänyt asiasta pääministeriltä tarkempaa selvitystä, ja May aikookin puhua komitealle keskiviikkona. Brady arvioi Mayn eroamisajankohdan olevan tuolloin selvillä.

– Olisi erikoista jos tämä ei johtaisi selkeään käsitykseen hänen eronsa aikataulusta kokouksen päättymiseen mennessä, Brady kommentoi BBC:lle.

Mayn johtamalle konservatiivipuolueelle povataan tämän kuun EU-vaaleissa tappiota, mikä on BBC:n mukaan lisännyt puolueen johtoon kohdistuvaa painetta.