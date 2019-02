Theresa May siirsi ratkaisevaa Brexit-äänestystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nyt äänestyksen ja eropäivän välille jää vain vähän yli kaksi viikkoa.

Brittiparlamentti pääsee äänestämään hallituksen esittämästä diilistä vasta 12. maaliskuuta, uutisoi The Guardian. Pääministeri Theresa May ilmoitti sunnuntaina siirtävänsä odotetun äänestyksen alkavalta viikolta eteenpäin. Alahuoneen tiedetään odottaneen ratkaisevaa äänestystä tulevalle viikolle.

Pääministeri kertoi äänestyksen siirtämisen syyksi virkamatkan Egyptiin. Matkalla May tapaa arabimaiden johtajia keskustellakseen Brexitistä. Mayn mukaan äänestyksen viivästyttäminen ei vaikuta suunnitelmiin erota EU:sta maaliskuun lopulla. Britannian virallinen eropäivä on 29.3., joten 12. maaliskuuta pidettävän äänestyksen ja eron väliin jää vain noin kaksi viikkoa.

May vakuutti, että hallitus tekee kaikkensa, jotta sopimukseton Brexit saadaan vältettyä. Kysyttäessä, mitä pääministeri aikoo tehdä, jos ratkaisevassa äänestyksessä hallituksen Brexit-esitys hylätään, May tokaisi, että tärkeintä on nyt keskittyä tähän hetkeen.