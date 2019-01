Theresa May pyytää lisäneuvotteluita EU-erosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian pääministeri hakee EU-johtajilta muutoksia parlamentin hylkäämään sopimukseen.

Britannian pääministeri Theresa May sanoo pyytävänsä EU:ta avaamaan uudelleen maan parlamentin hylkäämän Brexit-sopimuksen.

BBC:n mukaan May aikoo neuvotella puhelimitse EU-johtajien kanssa, jotta Irlannin rajajärjestelyjä koskeviin kohtiin saataisiin merkittäviä muutoksia.

EU on aiemmin linjannut, että aikaansaatu neuvottelutulos on ”reilu kompromissi ja paras mahdollinen sopimus”. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker painotti aiemmin tammikuussa, että neuvotteluihin on jo käytetty valtavasti aikaa ja energiaa.

Konservatiivien kansanedustajien kerrotaan valmistelleen varasuunnitelmaa tilanteeseen, jossa Britannia joutuisi eroamaan EU:sta ilman sopimusta maaliskuun lopulla. Tavoitteena olisi jatkaa siirtymäaikaa joulukuuhun 2021 asti, jotta maa ehtisi neuvotella vapaakauppasopimuksen unionin kanssa.

Brexit-sopimusta koskevia muutoksia käsitellään Britannian parlamentissa myöhemmin tiistaina.