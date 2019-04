Theresa May purkaa epätoivoaan kirjeessään EU:lle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brittihallitus valmistautuu jo EU-vaaleihin, vaikka sen piti erota unionista.

Britannian pääministeri Theresa May on lähettänyt Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskille kirjeen, jossa hän pyytää lisäaikaa Britannian EU-erolle eli Brexitille. May tilittää kirjeessä myös henkilökohtaisia tuntojaan.

– On turhauttavaa, että emme ole saaneet vietyä prosessia menestyksekkääseen loppuun hyvässä järjestyksessä, May kirjoittaa.

May sanoo, että Britannia tarvitsee lisäaikaa kesäkuun loppuun, jotta erosopimus saadaan hyväksyttyä maan parlamentissa. Tusk sanoo, että EU voi tarjota vuodenkin lykkäystä, kunhan Britannia osallistuu toukokuun EU-vaaleihin.

May on tähän saakka todennut, että Britannia ei halua järjestää vaaleja. Nyt hän kuitenkin toteaa, että hän taipuu asiassa.

– Hallituksemme kanta on, ettei ole Britannian eikä EU:n etu, että Britannia järjestää Euroopan parlamentin vaalit. Britannia kuitenkin hyväksyy EU:n näkemyksen, että jos olemme jäsenmaa vielä 23. toukokuuta, laki velvoittaa järjestämään vaalit.

Britannia valmistautuu vaalien järjestämiseen, May sanoo.

– Hallitus ryhtyy valmisteluihin täyttääkseen lain asettamat velvoitteet, ja valmistautuu antamaan määräyksen vaalien järjestämisestä.

Verkkouutiset kertoi aiemmin perjantaina, että viranomaiset ovat eri puolilla maata jo varanneet kouluja äänestyspaikoiksi.

Britannian parlamentti neuvottelee edelleen EU-erosopimuksen hyväksymisestä. Jos sopimus hyväksytään tulevan viikon aikana, EU-vaalit peruuntuvat ja Britannia eroaa 22. toukokuuta. On myös edelleen mahdollista, että Britannia eroaa ilman erosopimusta. Tällöin ero tapahtuu jo viikon kuluttua huhtikuun 12. päivänä.