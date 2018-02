The Times: Suomen ykköskoira hymyilee kuin Batmanin Jokeri

The Times kertoo Suomen presidentinvaalista huumorijutullaan otsikolla Finland’s First Dog. Kyse on siis presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion Lennusta.

The Timesin mukaan Lennu varasti shown presidentin ensimmäisellä kaudella.

– Minä tiedän Lennun ja hän on bostoninterrieri, jolla on hymy kuin Batmanin Jokerilla. Hänen tiedetään istuneen isäntänsä olkapäillä virallisissa tilaisuuksissa ja syöneen diplomaattilahjoja. Suomessa hän on tähti, Timesin kuvitteellisessa dialogissa todetaan.

– Kuvaa hänestä isäntänsä torumana jaettiin yli 50 000 kertaa ja tykättiin lähes 150 000 kertaa. Kuuluisa kahvila Helsingin keskustassa on luonut Lennu-kakun, jossa on nenäkäs hymy ja retkottava punainen kieli ja kaikki.

The Times valittelee, että Lennu oli poissa vaaleista ikävän koiraflunssan takia.

Todellinen syy lienee ollut presidenttiehdokkaan julistama vaalikaranteeni. Maanantaina presidentti Niinistö kertoi lehdistölle sen nyt päättyneen. Keskiviikkona Niinistö julkisti Facebookissa alla näkyvän Lennu-videon kiitoksineen.

Why so serious?

