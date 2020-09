Thaimaa kukisti koronan, mielenosoituksia ei

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Noin 70 miljoonan asukkaan Thaimaassa koronan leviäminen on pysynyt kurissa.

Kotimaahansa palanneista siirtotyöläisistä ei ole levinnyt väestöön tartuntoja, kun mahdolliset tartuttajat on saatu nopeasti karanteeniin. Uuden uhan muodostavat Myanmarista ja Kambodzhasta tulevat laittomat siirtotyöläiset. Heidän varaltaan Thaimaa on tehostanut maa- ja vesirajojensa valvontaa.

Tartuntoja maassa on kaikkiaan ollut alle 3 500 ja koronaan kuolleita on alle sata.

Väkiluvultaan suhteellisen suurista maista Thaimaa lienee selvinnyt epidemiasta ehkä kaikista parhaiten ja sen luvut alittavat moninkertaisesti esimerkiksi kymmenen kertaa pienemmän Suomen tartunnat ja kuolleisuuden. Thaimaan tietoja pidetään myös yleisesti luotettavina.

Kehitystasoonsa nähden Thaimaassa on vahva perusterveydenhuollon sektori, jonka toimintaa koronan kukistamiseksi thaimaalaiset ovat laajasti tukeneet. Se on ollut tärkeää siksikin, että väestön enemmistön muodostaville pienituloisille ovet kalliiseen erikoissairaanhoitoon eivät aukene.

Myös kyseenalaisin keinoin valtaan nousseen hallituksen vastaiset proteetit jäivät tauolle, kun korona keväällä iski.

Thaimaassa pidettiin viime vuonna parlamenttivaalit, joissa vuonna 2014 vallan kaapanneiden sotilaiden muodostama uusi puolue nousi pääministeripuolueeksi. Vaalien rehellisyys on kyseenalaistettu ja maan oppositio vaatii uusia kansainvälisten vaalitarkkailijoiden valvomia vaaleja.

Pääministeriksi nousseeseen ex-kenraali Prayut Chan-o-chanin liitetyt naamioituneet miehet ovat pahoinpidelleet lukuisia oppositioaktiiveja. Tämä ei kuitenkaan ole hiljentänyt protestiliikettä, jossa opiskelijat ovat nousseet yhä näkyvämpään rooliin.

Nyt opiskelijaliike suunnittelee Bangkokiin uutta suurta mielenosoitusta.

Yhtenä opiskelijaliikkeen puhetorvena toimiva Parit Chiwarak arvelee hallituksen ja yliopistojen rehtorien uhkailuista huolimatta mielenilmaukseen ilmaantuvan jopa 100 000 ihmistä.

Mielenosoittajat vaativat hallitusta lopettamaan arvostelijoidensa pahoinpitelyt, muuttamaan perustuslakia demokraattisemmaksi ja hajottamaan parlamentin uusia vaaleja varten

Opiskelijaliike vetoaa hallitukseen, jotta se antaisi mielenosoituksen sujua rauhanomaisesti.

– Meillä ei ole aseita, emme käytä kyynelkaasua, emmekä kohtele ihmisiä kaltoin, joten älkää käyttäkö väkivaltaa, vetoaa Parit Chiwarak maansa hallitukseen.

Opiskelijaliikkeessä on vaalien jälkeen arvosteltu myös Thaimaan monarkian etuoikeuksia. Arvostelusta voidaan langettaa jopa 15 vuoden tuomio ja noin sata arvostelijaa on vuoden 2014 sotilasvallankaappauksen jälkeen vangittu. Vuonna 2016 valtaan noussut uusi kuningas Rama X on vedonnut sen puolesta, ettei kuningasvaltaa arvostelevia pistettäisi vankilaan.