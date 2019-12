Texasin kirkkoampujan nimi julki: Keith Thomas Kinnunen

Poliisi julkisti USA:n Texasissa kirkon jumalanpalveluksessa kaksi ihmistä ampuneen miehen nimen. Hän oli 43-vuotias Keith Thomas Kinnunen.

Kinnunen ampui kirkossa kaksi ihmistä ja sai surmansa kirkon turvapäällikkö Jack Wilsonin ammuttua hänet nopeasti yhdellä laukauksella. Kirkossa oli yli 240 ihmistä.

Ampuja oli elänyt asunnottomana. Hänellä oli yhteyksiä kirkkoon, jossa hän oli käynyt aiemmin. Hän oli saanut sieltä ruokaa, mutta tiettävästi suuttunut, koska hänelle ei annettu rahaa.

Sunnuntaina hän oli naamioitunut partaan. Kansasissa syntyneellä miehellä oli lukuisia rikostuomioita eri paikkakunnilta ympäri Amerikkaa.

BREAKING: West Freeway Church of Christ shooter identified as 43-year-old Keith Thomas Kinnunen

He had prior arrests for aggravated assault with a deadly weapon in 2009 and theft of property in 2013, as well as illegal weapon possession – https://t.co/eOjRwr4QUa pic.twitter.com/zGCZORXlUv

