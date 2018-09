Teuvo Hakkarainen näyttää Ksml:ssa: Tällainen on saunakotini

Kansanedustajan mukaan hän on nukkunut kellarihuoneistossa muutamia kymmeniä kertoja vuodessa.

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) esittelee Keskisuomalaisessa ensimmäistä kertaa paljon puhuttua Helsingin kakkosasuntoaan.

Ksml:n mukaan huoneisto on Taka-Töölössä kerrostalossa, jonka sisäpihalla on kellariin vieviin portaisiin oman sisäänkäynti. Pitkän eteisen toisessa päässä on parisängyn, television, pöytiä ja sohvan käsittävä huone. Pienessä keittiössä on jääkaappi, mikro ja astianpesukone.

Sänky ja televisio ovat Hakkaraisen, muut tavarat kansanedustaja Ville Vähämäen (ps.).

– Näyttääkö tämä nyt saunalta teidän mielestä? Jos olisin saunassa asunut, olisin itse sanonut sen, Teuvo Hakkarainen toteaa Ksml:lle.

Hän sanoo viihtyneensä kohutussa asunnossa “tosi hyvin sen, minkä olen ollut”. Vuodessa Hakkaraisen mukaan öitä on kertynyt muutama kymmenen.

– Mulla on omissa törttöilyissä ihan tarpeeksi. Nämä on ihan hatusta vedettyjä juttuja, Hakkarainen sanoo asuntokohusta.