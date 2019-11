Testivideo näyttää, miten Lada selviäisi ydinräjähdyksestä

Venäjän puolustusministeriön Zvezda-kanava esittelee ohjelmassaan tapoja, joilla testataan sotakaluston selviämistä ydinräjähdyksestä. Alla näkyvillä videoilla näytetään muun muassa jättimäinen räjäytysputki paineaaltojen tuottamiseen sekä laite, joka luo voimakkaan elektromagneettisen pulssin.

Videoita on kuvattu 12. keskustutkimusinstituutin alaisessa ydinaseiden vaikutuksia tutkivassa laitoksessa noin 80 kilometrin päässä Moskovasta. Asiasta tässä uutisoivan War Zonen mukaan samassa paikassa kehitetään tiettävästi myös Venäjän kiistanalaista ydinkäyttöistä Burevestnik-risteilyohjusta.

Materiaalin parasta antia ovat räjähdysputkivideot. Hieman yli sadan metrin mittainen putki keskittää sen päässä laukaissun räjähteen paineaallon, joka voidaan kohdistaa toiseen päähän sijoitettuun kohteeseen. Zvezdan videolla näkyy esimerkiksi, mitä tapahtuu, kun tavalliseen Lada-henkilöautoon kohdistetaan ydinräjähdyksen paineaaltoa simuloiva vcima. Toisella videolla näkyy, kuinka paineaalto heittää Venäjän laskuvarjojoukkojen BMD-1-panssariajoneuvon ympäri.

Includes some interesting archive footage of a BMD-1 test from another site pic.twitter.com/I8eV1VepV2

— Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) November 10, 2019