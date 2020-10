Testitulos negatiivinen, tartutti yli kymmenen

Yhdysvalloissa 13-vuotiaan tytön epäillään tartuttaneen koronaviruksen jopa yhdelletoista perheenjäsenelleen ja sukulaiselleen kolmen viikon loman aikana.

Tautikeskus CDC:n mukaan henkilö oli altistunut kesäkuussa suurelle tartuntaryppäälle, mutta saanut negatiivisen tuloksen pikatestistä. Hän lähti pian matkalle, johon osallistuneet majoittuivat samaan loma-asuntoon.

Lopulta kaikki paitsi kaksi sukulaista olivat saaneet virustartunnan. Kuusi muuta henkilöä vierailivat rakennuksen piha-alueella ja välttyivät infektiolta.

Tytöllä ei ollut oireita antigeenitestin ottamisen aikaan. Yleisvointi pysyi myöhemmin ilmaantuneesta tukkoisuudesta huolimatta hyvänä.

Yksi sukulainen joutui teho-osastolle vakavien oireiden vuoksi, mutta kaikki selvisivät infektiosta.

– Tapaus osoittaa, että lapset ja nuoret voivat olla Covid-19-tartuntojen lähteenä perheissä, vaikka oireet pysyisivät lievinä, CDC:n raportissa todetaan.

A new @CDCMMWR finds relatives who stayed in the same house at a family gathering developed #COVID19. The outbreak was likely sparked by a 13-year-old exposed to someone with COVID-19 before the gathering. Learn more: https://t.co/ikjagzopun. pic.twitter.com/HNuhBo7iCu

— CDC (@CDCgov) October 5, 2020