Testimäärien romahdus vaikeuttaa epidemian arviointia

Koronan ilmaantuvuudessa on edelleen raju ero Suomen naapurimaihin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella jatketaan nykyisiä rajoitustoimia tammikuun loppuun asti.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren mukaan epidemian kokonaistilanne on kohentunut joulukuun aikana, mutta tartuntamäärät ovat edelleen liian korkealla tasolla. Epävarmuutta aiheuttavat muun muassa aiempaa vähäisemmät testausmäärät ja Britanniasta levinneen virusmuunnoksen mahdollinen vaikutus.

– Emme ole tiukentamassa, mutta emme myöskään löyhentämässä rajoituksia, Jan Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä käsittelee jo ensi viikolla abiturienttien mahdollisuutta päästä lähiopetukseen ennen ylioppilaskirjoituksia. Myös lasten ja nuorten harrastustoiminnan asteittaista avaamista pohditaan.

THL:n yksikönpäällikkö Taneli Puumalaisen mukaan epidemian suunta tulee selviämään lähipäivien aikana. Tartuntamäärät ovat pysyneet kohtuullisella tasolla Suomen naapurimaihin verrattuna.

– Ruotsin ilmaantuvuus on lähellä tuhatta, samoin Venäjällä. Suomessa vastaava luku on hieman yli 60, eli raja on erittäin jyrkkä. Samalla myös ulkomaisten tartuntojen osuus on kasvanut marraskuuhun verrattuna, Puumalainen totesi.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä koko maassa noin 180 ja tehohoidossa 25 potilasta. Terveydenhuollon kuormitus ei ole noussut joulukuun aikana, mutta ei myöskään laskenut yhtä nopeasti kuin tartuntamäärät.

– Toteamattomia lieväoireisia tapauksia voi olla ilmoitettua enemmän, joten epidemiatilanteen arviointi on vaikeaa. Testeihin on lähdetty vasta, kun oireet ovat selkeämpiä ja vakavampia, Taneli Puumalainen sanoi.

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi arvioi vahvennettujen rajoitus- ja suositustoimenpiteiden alkaneen vaikuttaa joulukuun puolivälin paikkeilla, jonka jälkeen viikkotartunnoissa on menty tasaisesti alaspäin.

HUSLAB:ssa analysoiduista näytteistä 3,2 prosenttia on ollut positiivisia, mutta joidenkin alueiden osalta luku on jopa 5–6 prosenttia.

– Luku on liian korkea ja kertoo sen, että ihmiset käyvät aika korkealla oirekynnyksellä testeissä, Mäkijärvi sanoi.