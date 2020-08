Testiin pyrkinyt tyrmistyi jonoista: Paatti vuotaa kuin seula

Väitöskirjatutkijan mukaan Tampereella jonot ovat jo viiden päivän mittaisia.

Koronatestien näytönottopisteet ovat ruuhkautuneet etenkin suurissa kaupungissa. Huonoin tilanne on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, Pirkanmaalla Tampereella ja Varsinais-Suomessa, joissa testiin pääsy on joillain alueella venynyt jopa useiden päivien mittaiseksi.

Korkeushyppääjä, Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Osku Torro kertoo viestintäpalvelu Twitterissä jonojen olevan Tampereella jo viiden päivän mittaisia. Torro kertoi testiä tiedustellessaan saaneensa maantai-iltana tiedon, että seuraava vapaa aika koronatestiin on julkisella puolella vasta lauantaina 15. elokuuta.

– Tampereella seuraava vapaa aika koronatestiin lauantaina iltapäivällä. Tämä paatti vuotaa kuin seula, Torro toteaa.

– Viisi päivää sumppua. Jessus.

Väitöskirjatutkija ihmettelee, miksi yksityisiä toimijoita ei voisi hyödyntää edes väliaikaisesti testijonojen purkamiseksi.

Hän kertoo saaneensa yksityiseltä puolelta Terveystalosta lähetteen koronatestiin heti ja vievänsä lapsensa testattavaksi jo tänään tiistaina. Terveystalossa koronatestien hinta on 205 euroa ja se on Kela-korvattava. Kela-korvaus on 56 euroa eli testin hinta Kela-korvauksen jälkeen on 149 euroa. Julkisella puolella testi on asiakkaille maksuton.

Torrolle kommentoidaan Twitterissä, että ”Keravalla terveyskeskuksen pihassa on drive-in -teltta, johon ajetaan, avataan ikkuna, tikku nenään ja pois. Koko testiin menee max 30s per testattava, ehkä pari minuuttia kaikkineen. Jono saa olla aikamoinen, jos tohon saa kulumaan 5pv”.

– Sanopa muuta. Näitä on ihmetelty keväästä alkaen. Mehiläisellä on täällä drive-in testit. Mutta ei subventoida, Torro vastaa.

– Yksityistä ei voida hyödyntää, koska puoluekirja sanoo, että se summonoi poltergeistit ja heinäsirkat.

