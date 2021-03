Tesla pelasti ryöstön kohteen luodeilta – Elon Musk sanoo ”wow”

Laivaston merimies Draper Younce kertoo floridalaisella CBS:n tv-kanavalla, miten hänet yritettiin ryöstää hänen istuttuaan autossa odottamassa ystäväänsä.

Younce reagoi ryöstäjään painamalla lujaa kaasua ja heittäytymällä kohti pelkääjän paikkaa. Ryöstäjä ampui, ja luoti sivuutti täpärästi Youncen.

Aseellinen ryöstö tallentui Tesla Model 3:n kameroille. Videolla näkyy auton luo nopeasti juokseva ja sisään pyrkivä aseellinen mies.

Draper Younce uskoo autonsa hyvän kiihtyvyyden ratkaisseen tilanteen.

– Kiitos Elon Musk, sinun autosi oli suuri osa elämäni pelastamisessa, hän twiittaa.

Teslan perustaja Elon Musk on twiitannut lyhyen kommentin takaisin:

– Wow.

Here is my interview. So thankful to be alive. Thank you @elonmusk your car was a huge part in saving my life. Gotta make all cars bullet proof or gotta get me a #cybertruck. #tesla #blessed #elonmusk #assault #attemptedmurder #survivor #Model3 https://t.co/MRC77wafTn

— Draper Younce (@DraperYounce) March 10, 2021