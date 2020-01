Koronavirus julistettiin terveysuhaksi, kuolleita 213

Tartuntoja arvioidaan olevan nyt lähes 10000.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut uuden koronavirusepidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. Huolena on viruksen leviäminen maihin, joissa terveydenhoito on puutteellista.

– Tämän julistuksen tärkein syy ei ole se, mitä tapahtuu Kiinassa, vaan se mitä tapahtuu muissa maissa, WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus totesi BBC:n mukaan.

WHO:n mukaan tartuntoja on 18 muussa maassa 98 tapausta, mutta kukaan ei ole vielä kuollut virukseen.

Yhdysvallat on suositellut kansalaisilleen poistumista Kiinasta. Aiemmin yhdysvaltalaisia kehotettiin vain välttämään matkustamista Kiinaan, mutta ulkoministeriö on tiukentanut ohjeistustaan.

Kiina on kertonut hakevansa tilauslennoilla Hubein maakunnasta kotoisin olevia kiinalaisia ulkomailta takaisin Kiinaan mahdollisimman nopeasti. Kiinan mukaan tämä johtuu varsinkin wuhanilaisten kokemista ongelmista ulkomailla.

Virukseen kerrotaan Kiinassa kuolleen jo vähintään 213 ihmistä. Tartuntoja on 2 000 lisää, josta yli puolet Hubeissa. Tartuntoja arvioidaan olevan maassa jo lähes 10 000.