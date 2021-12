Terveysjohtaja: Potilasmäärien räjähdys on nyt varmaa

Englannin alueen terveysjohtaja Chris Whitty on kehottanut kansalaisia välttämään ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja joululomien aikaan epidemiatilanteen heikentymisen vuoksi.

Hänen mukaansa sairaalahoidon tarpeen suurta nousua lähiaikoina ei voi enää estää. Maassa vahvistettiin keskiviikkona 78 000 uutta tartuntaa eli enemmän kuin kertaakaan pandemian aikana.

– Tällaiset ennätykset tulevat riikkontumaan useita kertoja lähiviikkojen aikana, sillä omikronmuunnos leviää aivan ilmiömäistä vauhtia, Whitty sanoi Times-lehden mukaan.

Terveydenhuoltojärjestelmä NHS on ilmoittanut varautuvansa parhaillaan viime talveakin suurempiin potilasmääriin. Chris Whittyn mukaan infektiot ja karanteenit voivat aiheuttaa merkittäviä häiriöitä eri sektoreilla poissaolojen vuoksi.

– Ei tarvitse lääketieteen tutkintoa ymmärtääkseen, että lähikontaktien vähentäminen on järkevää uskomattoman herkästi leviävän viruksen vuoksi, Whitty totesi.

Pääministeri Boris Johnsonin kerrotaan ajautuneen eri linjoille tiedeneuvonantajiensa kanssa siitä, kuinka merkittäviä rajoitustoimia muunnoksen pysäyttäminen edellyttäisi. Pääministerin mukaan kolmannen rokotuskierroksen vauhdittaminen ja aiemmin päätetyt toimet riittäisivät.

Taustalla on Boris Johnsonin konservatiivipuolueen sisällä syntynyt kapina uusia rajoitustoimia vastaan. Tiistaina yli sata puolueen kansanedustajaa äänesti koronapassisääntöjä vastaan. Arvostelijoiden mukaan Britannia voi joutua päättämään täydestä sulkutilasta vuodenvaihteen jälkeen, jos sairaalahoidon kapasiteetti uhkaa ylittyä.

Cambridgen yliopiston professori David Spiegelhalter on nostanut esiin alustavia tietoja, joiden perusteella infektiovauhti olisi jo hidastunut. Omikronin aiheuttamien vakavien tautitapausten osuus voi myös olla aiempaa vähäisempi. Asiasta odotetaan lisätietoja lähipäivien aikana.

Just decided to get my booster a bit earlier by trying a walk-in clinic. Virtually no queue and was jabbed within 4 minutes. Incredible service from NHS. #boosted pic.twitter.com/6RT97pcQ6Q

— Paul Brand (@PaulBrandITV) December 15, 2021