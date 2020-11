Terveysjohtaja Kalevalle: Oulussa ollaan viruksen suhteen veitsenterällä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sunnuntaina tiedotettiin uudesta joukkoaltistumisesta oululaiskoulussa.

Oulun kaupunki kertoi sunnuntaina uudesta joukkoaltistumisesta Laanilan koulussa. Kaupungin terveysjohtajan Jorma Mäkitalon mukaan kaupungissa ollaan nyt koronaepidemian leviämisen suhteen veitsenterällä. Asiasta uutisoi Kaleva.

Altistumisen vuoksi karanteeniin on määrätty yksi koululuokka sekä joitakin opettajia. Yhteensä Oulussa todettiin iltapäivään mennessä viisi uutta koronatartuntaa, kun taas koko viikon aikana tartuntoja on todettu yhteensä 73. Aiemmin tällä viikolla kaupungissa on todettu keskimäärin 15 uutta tartuntaa päivässä. Luvut olivat samansuuntaisia myös edellisviikolla.

Ilmaantuvuusluku on sen sijaan ollut kasvussa. Viimeisen kahden viikon aikana on Oulussa todettu 70,9 tartuntaa 100 000 asukasta kohti. Luku on kaksi kertaa korkeampi kuin muualla Pohjois-Pohjanmaalla.

Mäkitalo uskookin, että Oulu on nyt koronavirusepidemian suhteen veitsenterällä.

– Jos uusien päivittäisten tartuntojen määrä laskee viiteen, se on hyvä luku. Jos taas tartuntoja tulee 20–30 tai enemmän, se on huono uutinen. Se tarkoittaisi, että epidemia olisi aktivoitunut, Mäkitalo selittää.

Kuluneen viikon aikana Oulun seudulla on ollut noin kymmenen joukkoaltistumista. Mäkitalon mukaan joukkoaltistumisten sijainneista on tärkeää tiedottaa, sillä samalla viestitään ihmisille, millaisissa paikoissa koronavirustartunta on mahdollista saada. Samalla joukkoaltistumiset ja karanteenit osoittavat, että altistuneiden jäljitystyö toimii.

Mäkitalo muistuttaa myös, ettei yksittäisten päivien tartuntaluvuista tule tehdä liian suoria johtopäätöksiä. Tarkemman kuvan saamiseksi tulisikin seurata pidemmän aikavälin trendiä.