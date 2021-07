Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sairaanhoitajaliitto odottaa valtiojohdolta nopeita toimia.

– Nyt se tapahtuu: terveydenhuoltomme on ajautumassa kaaokseen, Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela varoittaa.

Hahtela on julkaissut Twitterissä päivityksen, jossa hän varoittaa sairaanhoitajien uupumuksesta. Sairaanhoitajaliiton puheenjohtajan mukaan ”hoitajia ei ole tarpeeksi ja töissä olijat ovat aivan loppu”.

– Sairaanhoitajat vaatii työnantajilta radikaaleja ja nopeita tekoja tilanteen ratkaisemiseksi. Odotamme nopeaa väliintuloa myös valtiojohdolta, Hahtela sanoo.

Terveydenhuolto on ollut koronaepidemian vuoksi kovilla jo pitkään. Viime viikkoina kärjistynyt helle on pahentanut terveysasemien ja päivystysten ahdinkoa entisestään, ja esimerkiksi Uudellamaalla hoitajapula johti pahimpina hellepäivinä yli 60 tunnin jonoihin päivystyksessä.

– Kotisairaanhoito on ruuhkautunut, kaupunkien vuodeosastot ovat ruuhkautuneet, HUSin omat vuodeosastot ovat ruuhkautuneet ja terveyskeskuksiin ei saa aikoja. Ei tämä kovin nopealla aikataululla oikene, HUS Akuutin toimi­ala­johtaja Maaret Castrén kuvasi tilannetta viikko sitten HS:lle.

Myös Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut koronan uuteen aaltoon liittyvästä riskistä. Yleislääkäri Mikko Lehtovirran mukaan rokotteille vastustuskykyisten muunnosten ilmaantuminen voisi haastaa terveydenhuollon kantokyvyn, sillä teho-osastojen henkilökunta on venytetty ohueksi jo edellisten epidemia-aaltojen jäljiltä.

– WHO sanoo aika selvästi: niin sanottuun normaaliin paluun yrittäminen ei ole vielä ajankohtaista, ja tämän kieltäminen tulee kaikille kalliiksi, Lehtovirta totesi heinäkuun alussa.

Nyt se tapahtuu: terveydenhuoltomme on ajautumassa kaaokseen. Sairaanhoitajia ei ole tarpeeksi ja töissä olijat ovat aivan loppu. @Sairaanhoitajat vaatii työnantajilta radikaaleja ja nopeita tekoja tilanteen ratkaisemiseksi. Odotamme nopeaa väliintuloa myös valtiojohdolta. — Nina Hahtela (@NinaHahtela) July 19, 2021