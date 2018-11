”Terveydenhuollon tehtävä ei ole toimia ihmisten valvojana”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto viranomaisten puuttumiselle yksityisiin tietoihin tulisi aina olla painavat perusteet.

– Kansalaiset omistavat itse oman yksityisyytensä. Oikeus yksityisyyteen on erityisesti tänä päivänä kansalaisoikeuksien ytimessä, Pekka Haavisto toteaa.

Hän sanoo olevansa huolissaan viimeaikaisista hankkeista antaa viranomaisille lisää valtuuksia perehtyä suomalaisten yksityisiin tietoihin. Tuoreimpana uutisena on sisäministeriön aikomus antaa poliisille laaja pääsy suomalaisten potilastietoihin.

Haaviston mielestä viranomaisille ei pidä antaa kevyin perustein pääsyä näin yksityisiin tietoihin.

– Potilaan ja lääkärin välisen luottamuksen rapauttaminen voi johtaa siihen, että ihmiset eivät uskalla hakea apua. Olemme vaikeassa tilanteessa, jos esimerkiksi perheväkivallan uhrit tai mielenterveysongelmista kärsivät eivät uskalla hakeutua hoitoon, koska pelkäävät tulevansa ilmoitetuksi poliisille. Terveydenhuollon tehtävä on huolehtia ihmisten terveydestä eikä toimia ihmisten valvojana, Haavisto sanoo.

Hänen mielestään potilastietojen avaaminen poliisille tuntuu myös asettuvan samaan jatkumoon muun viimeaikaisen kehityksen kanssa.

– Hallitus on avaamassa myös suomalaisten tilitiedot suoraan poliisin, Kelan ja verottajan luettavaksi sähköisessä järjestelmässä. Sekin on merkittävä kurkistusikkuna ihmisten yksityiselämään.Tällaisessa viranomaisten toimivallan lisäämisessä on käytettävä vakavaa harkintaa ja varmistettava, että kansalaisten oikeusturva toteutuu, Haavisto sanoo.