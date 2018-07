Tervetuloa Suomeen presidentti Donald Trump

USA:n presidentin Air Force One -lentokone laskeutui iltayhdeksältä Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja rouva Melania Trump ovat aloittaneet Suomen-vierailunsa.

Presidentti Trump tapaa maanantaiaamuna tasavallan presidentti Sauli Niinistön Mäntyniemessä. Rouva Trumpilla on samaan aikaan aamiainen rouva Jenni Haukion kanssa.

USA:n presidentti tapaa iltapäivällä huippukokouksessa Presidentinlinnassa Venäjän presidentti Vladimir Putinin.

Putin seurasi sunnuntaina illalla Moskovassa paikan päällä jalkapallon MM-kisojen loppuottelua Ranska-Kroatia ja saapuu Helsinkiin maanantaina.

Helsingissä on huippuvieraiden vuoksi poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä heidän mahdollisten reittiensä vuoksi eikä etenkään keskustaan kannata yrittää autolla. Myös joukkoliikenteessä voi olla isoja häiriöitä. Esplanadi on suljettu maanantaina liikenteeltä kokonaan, mutta puisto on yleisölle avoinna.

Presidenttien on määrä pitää tapaamisensa jälkeen maanantaina yhteinen lehdistötilaisuus. Presidentti Sauli Niinistö pitää oman lehdistötilaisuutensa sen jälkeen vielä maanantaina illalla.

Under an umbrella, Pres and Mrs Trump board Air Force One via the built-in stairs for flight to Helsinki in advance of talks Monday with Pres Putin. pic.twitter.com/hd4Ccl2Z4s — Mark Knoller (@markknoller) July 15, 2018

Suosittelemme välttämään autoilua keskustassa tai ainakin varaamaan liikkumiseen riittävästi aikaa. Aikataulut voivat muuttua lyhyellä varoitusajalla, mikä saattaa aiheuttaa pitkiä ja yllättäviä #liikenne'katkoksia eri puolilla #Helsinki'ä ja #Vantaa'ta. #Helsinki2018 #poliisi — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) July 15, 2018

Pääkaupunkiseudulla liikkuu useita saattueita, jotka aiheuttavat #liikenne'katkoksia erityisesti Helsingin keskustassa sekä #Helsinki-Vantaan lentoaseman ja keskustan välisillä väylillä. Saattueiden liikkuessa reiteillä ei sallita muuta liikennettä. #Helsinki2018 #helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) July 15, 2018

Just landed in Helsinki ahead of President Trump's meeting with Russian leader Vladimir Putin. Tune in to @ThisWeekABC this morning. pic.twitter.com/WCxEXtCcyO — GeorgeStephanopoulos (@GStephanopoulos) July 15, 2018

Watch: President Trump departs Scotland and is now en route to Helsinki for his highly anticipated meeting with Putin tomorrow pic.twitter.com/mGhA4IyzCh — NBC News (@NBCNews) July 15, 2018