Vladimir Putin saapui Suomeen – tervetuloa

Venäjän presidentti Vladimir Putinin kone laskeutui Helsinki-Vantaan lentokentälle noin kello 13. Venäjän presidentti suuntasi suoraan Presidentinlinnaan tapaamaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia.

Presidentti Trump saapui Suomeen jo sunnuntai-iltana. Hän tapasi maanantaiaamuna tasavallan presidentti Sauli Niinistön Mäntyniemessä. Rouva Melania Trumpilla oli samaan aikaan aamiaistapaaminen rouva Jenni Haukion kanssa.

Vladimir Putin seurasi vielä sunnuntaina illalla Moskovassa paikan päällä jalkapallon MM-kisojen loppuottelua.

Presidenttien on määrä pitää Helsingissä tapaamisensa jälkeen yhteinen lehdistötilaisuus. Presidentti Sauli Niinistö pitää oman lehdistötilaisuutensa vielä illalla.

As @McFaul previewed… "Putin will probably be late. He made Obama wait for 45 minutes before their meeting in Los Cabos. Kerry wandered Red Square and then chilled at the Ritz-Carlton for several hours before Putin was finally ready” https://t.co/wQQInN7wAU

The power play continues: Putin kept Trump waiting at his hotel, landing just minutes before their meeting was set to begin.

Now Trump is keeping Putin waiting at the presidential palace as he heads over from his hotel.

