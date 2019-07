Heikki A. Ollila: Tervetuloa keskustan 2020-luku

Voisi olla hyvä vähän kuulostella myös, mitä kaveri tuumii.

Telkkarihuoneessamme on pääosin poliittiselle kirjallisuudelle pyhitetty kirjahylly, jonka ns. järjestyksestä saan ajoittain kuulla kommentteja, etenkin jos vieraita on tulossa.

Silmiin sattui kooltaan normaalia pienempi 200-sivuinen opus, kovin kansin, nimeltä Vahvan keskustan tie. Alaotsikkona sisäsivuilla on Tervetuloa 2020-luku. Julkaisuvuosi on 2006. Kannessa on kuva syntymävuodeltani 1950, sen vuoden Maalaisliiton presidentinvaalijulisteesta, jossa on keskellä vihreä väylä kohti horisonttia ja sen vasemmalla kyltti Yhtyvän vasemmiston ja korporativismin kahleet ja oikealla Eriarvoistuva ja taantuva Suomi.

Kirjoittajat, joita on 14, olivat tuolloin 30+ keskusta-aktiiveja. Tulipa mieleeni tarkistaa, missä määrin he ovat mukana tänä päivänä ja voiko kirjan ajatuksilla sitä kautta olla ennustearvoa keskustan tämän päivän politiikkaan. Vähintäänkin puolet porukasta on tai ainakin oli viime vaalikaudella merkittävässä roolissa keskustan vaikuttajina. Mainitsen vain muutaman. Paula Lehtomäki toimi viime kaudella valtioneuvoston kanslian valtiosihteerinä. Riina Nevamäki oli Juha Sipilän tärkeä erityisavustaja. Kari Jääskeläinen on nyt samassa hommassa valtiovarainministeri Mika Lintilällä. Vaalien kautta vaikuttajana on Antti Kaikkonen, viime kaudella eduskuntaryhmän puheenjohtaja, nyt puolustusministeri ja kohta puolueen puheenjohtaja.

Ei liene väärin olettaa, että tuo joukko on osa keskustan pyhää perhettä, jonka näkemystä on vaikea sivuuttaa esimerkiksi puheenjohtajaa valittaessa.

Tässä ei ole mahdollisuutta käsitellä teoksen sisältöä muutoin kuin niiltä osin, kuin se käsittelee politiikan yhteistyökuvioita Suomessa. Kirjan syntyaikana keskusta oli ollut muutaman vuoden hallitusyhteistyössä SDP:n kanssa. Joku keskustalainen valitti tuota hallitusyhteistyötä Eero Heinäluoman koirakouluksi ja kirja vahvistaa tätä. Kirjoittajat antoivat ymmärtää SDP:n politiikan muuttuneen: ”SDP:lle tärkeintä näyttää olevan keskustan todellisten tai kuviteltujen tavoitteiden toteutumisen estäminen” tai ”SDP:stä on tullut yhä selvemmin etuoikeutettujen vakituisessa työsuhteessa olevien jakopuolue”.

Kirja visioi vasemmistoliiton sulautumista SDP:een, joka sitä kautta nousisi automaattisesti aina Suomen suurimmaksi puolueeksi 28-30 prosentin kannatuksella ja joka siten voisi aina kilpailuttaa jomman kumman, kokoomuksen tai keskustan kumppanikseen hallitukseen. Nythän tiedämme, että tuo onnistui demareilta runsaan 17 prosentin kannatuksellakin, vaikka näkemys puolueen kasvusta ei ole toteutunutkaan.

Kirjassa väläytellään selkeästi keskustan ja kokoomuksen yhteistyötä, jota kutsutaan ”vihersiniseksi vaihtoehdoksi”. Toki korostetaan myös sitä, että politiikan Suomessa tulee pysyä kolminapaisena, mikä on tietysti keskustan kannalta ymmärrettävää. Kukaan tuskin osasi tuolloin, vuonna 2006, aavistaa, että runsaan kymmenen vuoden kuluttua kolmas napa, keskusta, olisikin enää hädin tuskin neljänneksi suurin puolue ja sellaisena mukana hallituksessa, jossa enemmistö on vihervasemmistolla, jolla on kuitenkin eduskunnassa vain 38 prosenttia paikoista.

Aika näyttää, onko nykyinen hallitusyhteistyö keskustan visionääreille arjessa antoisampaa kuin aiemmin mainittu hallituskausi 2003-07. Oli tai ei, sekä kokoomuksen että keskustan kannattaisi nyt toivottaessaan jo hyvinkin lähellä olevaa 2020-lukua tervetulleeksi käydä vakaata pohdintaa keskuudessaan siitä, mitä nyt Suomessa ja Suomelta haluavat ja minkälaisin yhteistyörakentein halut ovat toteutettavissa.

Välillä voisi olla hyvä vähän kuulostella myös, mitä kaveri tuumii ja pohtia yhdessäkin, miten päästäisiin tekemään paremmin kansan enemmistön toivomaa politiikkaa, jos siihen jatkossakin valtakirjoja tulee.

Heikki A. Ollila Heikki A. Ollila on kunnallisneuvos ja entinen kokoomuksen kansanedustaja.