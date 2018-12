Terroristeilla 1,5 miljardin tulot – näin Taleban rahoittaa toimintansa

Terroristijärjestö hallitsee suurempaa osaa Afganistanista kuin kertaakaan vuoden 2001 jälkeen.

Islamistinen terroristijärjestö Taleban on vahvistunut tasolle, jossa se ei ole ollut vuoden 2001 jälkeen, kertoo BBC.

Taleban hallitsi Afganistania vuosina 1996-2001, mutta Yhdysvaltain johtama liittouma kaatoi islamistien hallinnon Afganistanissa vuonna 2001. Nyt USA:n uskotaan kuitenkin suunnitelevan vetäytymistä maasta. Se avaisi uusia mahdollisuuksia vahvistuneelle terroristijärjestölle, jolla arvioidaan olevan jopa 60 000 taistelijaa eri puolilla Afganistania.

BBC:n mukaan tällaisen taistelijajoukon ylläpitämiseen tarvitaan huomattava määrä taloudellisia resursseja. Sen tekemien haastattelujen mukaan Taleban pystyy kerämään hallitsemiltaan alueilta veroja ja tekemään ammattimaisia liiketoimia, joilla järjestö on rahoittanut toimintaansa jouduttaan väistymään vallasta vuonna 2001.

Vuonna 2011 Talebanin vuositulot arvioitiin noin 400 miljoonaan dollariin. Sittemmin luku on todennäköisesti noussut ja eräiden arvioiden mukaan Taleban voi kerätä vuosittain eri lähteistä jopa 1,5 miljardia dollaria.

Ison osan Talebanin tuloista uskotaan tulevan huumekaupasta. Afganistan on oopiumiunikon suurin tuottaja maailmassa ja iso osa viljelystä tapahtuu alueilla, jota Taleban hallitsee. Se kerää veroja tuotannon eri vaiheista: 10 % viljelyveron viljelijöiltä sekä muita veroja oopiumin heroiiniksi muttavilta laboratorioista ja salakuljettajilta.

Terroristojärjestö ei kuitenkaan ole riippuvainen vain huumebisneksestä. Taleban on läsnä 70 prosentissa Afganistania ja se pyrkii ylläpitämään näillä alueilla verotusjärjestelmää.

Iso tulonlähde on myös pimeä kaivosteollisuus, jonka arvoksi arvioidaan Afganistanissa jopa miljardi dollaria. Taleban on ottanut vahvan otteen toiminnasta. Esimerkiksi itäisen Nangarharin provinssin kuvernööri arvioi BBC:lle, että Taleban ja ISIS vievät yhdessä jopa puolet alueen kaivostoiminnan tuotoista.

Oma osuutensa on myös ulkomaisella rahalla, jonka välittämisestä on syytetty erityisesti Irania, Venäjää ja Pakistania. Myös monet yksityishenkilöt Saudi-Arabiassa, Arabiemiraateissa ja Qatarissa antavat suuria summia Talebanille. Rahavirtoja on lähes mahdoton seurata, mutta joidenkin arvioiden mukaan ulkomainen rahoitus on Talebanin tärkein tulonlähde, jonka arvo voi olla jopa 500 miljoonaa dollaria vuodessa.