Terroristit toteuttivat uhkauksensa: avustustyöntekijät tapettiin

Boko Haramin islamistiterroristit ovat tappaneet Nigeriassa sairaanhoitoa tehneen avustustyöntekijän, jota he pitivät panttivankinaan maaliskuusta lähtien.

Tapettu työntekijä oli 24-vuotias Hauwa Mohammed Liman. Hän työskenteli Punaisen ristin kansainvälisen komitean (ICRC) tukemassa sairaalassa.

Limanin kanssa samaan aikaan kidnapattiin myös kaksi muuta avustustyöntekijää. Heistä yksi tapettiin syyskuussa. Hän työskenteli Punaisen ristin kätilönä. Kolmas kidnapattu työskenteli Unicefin tukemassa keskuksessa sairaanhoitajana.

Syyskuussa Boko Haramin taistelijat julkaisivat videon, jolla kerrottiin aikarajoista, jolloin panttivankeja tapetaan. The Guardianin mukaan on kuitenkin epäselvää, oliko terroristeilla vaatimuksia panttivankien vapauttamista vastaan.

Terroristit kommentoivat Limanin tappamisen jälkeen julkaistulla videolla, että hän ansaitsi kuolla, koska hän oli hylännyt islamin, kun oli työskennellyt Punaiselle ristille.

Boko Haram käyttää kidnappaamista sodankäynnin aseenaan. Järjestö kidnappasi yli 200 koulutyttöä huhtikuussa 2014. Heistä reilu sata on sittemmin päässyt vapaaksi.

Nigerian armeija ja hallinto ovat toistuvasti kertoneet, että he ovat lähellä Boko Haramin kukistamista. Hallituksen mukaan työtä tehdään sen eteen, että jäljellä oleva panttivanki saadaan vapautettua.

Maan presidentti kommentoi Twitterissä, että Limanin pelastamiseksi tehtiin kaikki voitava.

