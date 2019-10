Terroristit seis, poliisi jakaa Facebookille harjoitusvideoita

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Hannu Kautto kehuu twitterissä Britannian poliisin ”mielenkiintoista yhteistyömuotoa”.

– UK:n poliisi kuvaa harjoituksiaan ja jakaa palveluntuottajille, auttaakseen kehittämään teknologiaa, joka tunnistaisi esim. terroristihyökkäysten live-striimauksen ja mahdollistaa näille sen poistamisen verkosta. Tehostaa radikalisoimisen ehkäisyä, Hannu Kautto kirjoittaa.

Hän on jakanut Britannian terrorismin vastaisen yksikön twiitin. Siinä kerrotaan, että he jakavat videota harjoituksistaan Facebookille teknologiaa varten.

– Sellainen teknologia voi auttaa yhtiötä ilmoittamaan poliisille aikaisessa vaiheessa hyökkäyksestä ja estämään kyseisten kauhutekoen lähettämisen sosiaalisessa mediassa, brittipoliisi kirjoittaa.

The @metpoliceuk’s firearms officers have started filming training sessions as part of a counter terrorism initiative.

The footage will be shared with Facebook to help it develop technology that can identify and stop live-streaming of shootings on its website.

