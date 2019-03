Kai Mykkänen: Tänään terroristit ja ulkomaiden nettiagentit hävisivät

Sisäministeri kiittää eduskuntaa tiedustelulakien hyväksymisestä yhteisymmärryksessä.

Yksi uudistus kompastui tunnetusti perjantaina, mutta toinen iso kansallinen ponnistus hyväksyttiin maanantaina illansuussa yksimielisesti. Kiitos eduskuntapuolueille laajasta yhteisymmärryksestä terrorismin ja ulkomaisen verkkotiedustelun torjumiseksi!

Miljoonien suomalaisten ja ulkomaalaisten viestit singahtelevat tämänkin päivän aikana Suomesta Saksaan, Ruotsiin ja Venäjälle kulkevissa tietoliikennekaapeleissa. Nämä naapurimme ovat jo pitkään käyttäneet kohdennettuun seulontaan perustuvaa tietoliikennetiedustelua välineenä tarvittaessa selvittää, kulkeeko näissä kaapeleissa terrori-iskuun tai ulkomaiseen verkkotiedusteluun liittyviä viestejä jos tällaista on syytä epäillä. Suomelle ulkomaille menevät tietoliikennekaapelit ovat olleet sokea piste. Tästä olemme samoin sanoin puhuneet esimerkiksi vihreiden Jyrki J. Kasvin kanssa, joka on aktiivisesti vaikuttanut lainsäädännön valmistelussa.

Ulkomaisten tiedustelupalveluiden aktiivisuus Suomessa on palannut kylmän sodan tasolle. He toimivat digiajassa, me pitkälti 1980-luvun välineillä. Voimmeko jatkaa näin? Emme voi.

Esimerkiksi vuoden 2013 ulkoministeriön tietomurrosta saimme tiedon kaverin vinkistä eli naapurimaan hyväntahtoisuuden takia. Onneksi Suomeen luotetaan ja kavereita on, mutta kavereilta saamamme tieto ei ole meidän vaan heidän tarpeistaan syntynyttä. Kukaan muu ei tutki nimenomaan Suomeen kohdistuvien uhkien näkökulmasta.

Terrorismiuhka on kohonnut pitkäaikaisesti – Suomessakin. Lähes kaikki iskut suunnitellaan tavalla tai toisella netissä. Terrorin torjunnassakin olemme aivan liikaa kavereiden varassa, kun emme pääse itse kurkistamaan verkkoviestintään silloinkaan, kun on syytä epäillä terroriteon valmistelua. Voimmeko jatkaa näin? Emme voi.

Tiedustelulakien valmistelussa on puhuttu paljon tiedonvaihdosta. Tämä on aivan oikein, koska on oltava tarkkana siitä, millä säännöillä suojelupoliisi voi vaihtaa henkilöihin liittyviä tietoja kumppanimaiden tiedustelupalveluiden kanssa. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että ennen tänään hyväksyttyjä tiedustelulakeja tiedonvaihto oli meille vielä tärkeämpi ja olimme siinä asemassa. Vinkkien vaihto ei perustu vain sympatiaan, vaan siihen, että tiedosta maksetaan tiedolla. Meidän on helpompi jättää tietoja antamatta, jos olemme vähemmän riippuvaisia kavereista. Tähän pääsemme kun meillä on omakin luuppi akvaarioon emmekä joudu aina kysymään kaverilta, mitä sieltä näkyy.

Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana heinäkuun alusta lähtien. Silloin meihin kohdistuu tavallista suurempi huomio niin ulkomaisen tiedustelun kuin terroritekoja suunnittelevien suunnalta. Nyt oli 11. hetki säätää Suomeen tietoliikennetiedustelun rajatusti mahdollistava ja sille pelisääntöjä luova lainsäädäntö. Se olisi tarvittu jo eilen, mutta hyvä, kun tänään.

Kai Mykkänen Kai Mykkänen on sisäministeri.