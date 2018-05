Terroristit, asejoukot ja raiskaajat iskevät yhä rajummin kouluihin

Tahalliset tai umpimähkäiset hyökkäykset oppilaitoksia vastaan ovat viime vuosina yleistyneet ympäri maailman.

Vuosien 2013-2017 välisenä aikana tehtiin tuoreen raportin mukaan yli 12 700 hyökkäystä oppilaitoksia, henkilökuntaa tai oppilaita vastaan, kertoo Pelastakaa Lapset ry.

Koulutusta, ihmisoikeuksia sekä kansainvälistä oikeutta ajavien järjestöjen ja tahojen muodostaman yhteenliittymän GCPEA:n torstaina julkistamassa raportissa kerrotaan, että 41 maassa tehtiin viimeisten viiden vuoden aikana vähintään viisi hyökkäystä oppilaitoksia, opettajia tai oppilaita vastaan. Hyökkäyksistä vähintään yksi oli tahallinen tai johti ihmishenkien menetyksiin.

Tällaisten maiden määrä on muutamassa vuodessa kasvanut selvästi, sillä edellisessä raportissa vuodelta 2014 maita oli 30.

– Opettaminen ja oppiminen on yhä vaarallisempaa. Opiskelijat, opettajat ja akateeminen henkilöstö ovat yhä useammin hengenvaarassa. Koulujen ja yliopistojen tulisi olla turvallisia ja suojaisia paikkoja, mutta asevoimat ja aseistetut ryhmät aiheuttavat niissä edelleen pelkoa ja väkivaltaa, toteaa GCPEA:n pääjohtaja Diya Nijhowne.

Viimeisen viiden vuoden aikana 28 maassa tapahtui vähintään 20 hyökkäystä kouluja vastaan. Tilanne oli erityisen vaikea muun muassa Kongon demokraattisessa tasavallassa, Israelissa ja Palestiinassa, Nigeriassa, Filippiineillä, Etelä-Sudanissa, Syyriassa sekä Jemenissä.

Jemenissä yli 1 500 oppilaitosta vahingoittui ilmaiskuissa ja taisteluissa, tai niitä käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin. Syyriasta on raportoitu 650 tapausta, joissa hyökättiin kouluja vastaan tai käytettiin niitä sotilaallisiin tarkoituksiin. Filippiineillä aseelliset osapuolet vainosivat tai uhkailivat vähintään tuhatta opiskelijaa ja opettajaa.

Tytöt ja naispuoliset opiskelijat sekä opettajat olivat monessa maassa tarkoituksellisten hyökkäysten kohteina. Afganistanissa noin joka neljäs raportoitu hyökkäys koulutusta vastaan kohdistui tyttökouluihin.

Aseistetut ryhmät ympäri maailman ovat raiskanneet naisia ja tyttöjä oppilaitoksissa ja koulujen läheisyydessä. Esimerkiksi viime vuonna Kongon demokraattisessa tasavallassa aseistautunut joukko kaappasi kahdeksan tyttöä peruskoulusta vangeikseen ja raiskasi heitä kolmen kuukauden ajan.

Oppilaitoksia käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin 29 maassa. Rakennuksia hyödynnettiin esimerkiksi tukikohtina, kasarmeina tai pidätyskeskuksina. Ukrainassa eri aseelliset ryhmät olivat varastoineet aseita kouluun, joka joutui tykistötulen kohteeksi kuusi kertaa tammi-helmikuussa vuonna 2015.

Lapsia on myös värvätty sotilaiksi useammassa kuin joka toisessa tarkastelussa maassa. Esimerkiksi Etelä-Sudanissa Rubkonan kaupungissa noin 410 koululaista pakotettiin joulukuussa vuonna 2013 lapsisotilaiksi ja lähetettiin taisteluihin.

Korkeakouluja vastaan tehtiin hyökkäyksiä 52 maassa. Keniassa Garissan yliopistossa asemiehet tappoivat 142 oppilasta ja haavoittivat 79 ihmistä huhtikuussa 2015.

Education under Attack 2018 -raportin julkaisija on ihmisoikeustahojen yhteenliittymä The Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), jonka puheenjohtajina toimivat tällä hetkellä Pelastakaa Lapset sekä Human Rights Watch.