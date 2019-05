”Terroristien kanssa veljeily pitää lopettaa, jotta Afganistan pelastuu”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaistutkijat vaativat lopettamaan Taliban-liikkeen kanssa käydyt rauhanneuvottelut.

Afganistan on valumassa takaisin ääri-islamistisen Taliban-liikkeen haltuun, varoittavat kokeneet sotatieteiden tutkijat Hy Rothstein ja John Arquilla.

18 vuoden taisteluiden jälkeen voittoa ei pidetä enää mahdollisena, sillä amerikkalaisdiplomaatit ovat käyneet suoria neuvotteluita Talibanin edustajien kanssa. Tutkijoiden mukaan tavoitteena vaikuttaa olevan ratkaisu, jolla Yhdysvallat voisi vetää jäljellä olevat joukkonsa menettämättä täysin kasvojaan.

– ”Rauhanneuvotteluita” käydään, vaikka Taliban-liike on aloittanut uuden keväthyökkäyksen. Tilanne on täysin absurdi, sillä Yhdysvaltain tukema Afganistanin keskushallinto on suljettu pois neuvotteluista Talibanin vaatimuksesta, Rothstein ja Arquilla kirjoittavat Wall Street Journalin kolumnissaan.

Heidän mukaansa Afganistanissa tehtiin ratkaiseva virhe heti Taliban-hallinnon romahduksen jälkeen loppuvuodesta 2001. Maan historian, maantieteen ja kulttuurin vuoksi hajautettua poliittista hallintoa voi pitää perustellusti ainoana toimivana ratkaisuna.

Afganistanin uusi hallintomalli laadittiin silti keskitetysti pääkaupunki Kabuliin.

Diplomaatti joutui mustalle listalle

Keskushallinnon ote vaikuttaa olevan lipeämässä, sillä ääri-islamistit hallitsevat tällä hetkellä enemmän maa-alueita kuin vuonna 2016.

– Yhdysvaltain sinisilmäisyys on johtamassa uuteen vakavaan virheeseen. Taliban-liikkeen kanssa hierotaan rauhaa, mutta miksi rauhaa haluava taho olisi aloittanut taistelut uudelleen, Hy Rothstein ja John Arquilla kysyvät.

Tutkijat hämmästelevät Yhdysvaltain erityislähettiläs Zalmay Khalilzadin lausuntoja, joissa ääri-islamistien neuvottelijoita ylistettiin ”isänmaanystäviksi”. Neuvotteluja arvostellut keskushallinnon turvallisuusneuvonantaja joutui puolestaan pikaisesti diplomaattien mustalle listalle.

Rothstein ja Arquilla kehottavat Yhdysvaltoja lopettamaan välittömästi suorat neuvottelut ja uudistamaan maan hallinnollista rakennetta.

– Vakaus ja hallinnon legitimiteetti vaatii turvallisuuden, hallinnon ja oikeusjärjestelmän hajauttamista. Keskushallinto ei kykene pitämään syrjäseutuja ja niiden väestöä hallinnassaan.

– Terroristijärjestön kanssa veljeily pitää lopettaa, jos Afganistan halutaan pelastaa, tutkijat toteavat.