Terroristi heiluttaa videolla ISIS-lippua Venäjällä, ammutaan heti tykillä

Venäjän viranomaisten kerrotaan surmanneen yksitoista ISIS-terroristia väkivaltaisessa operaatiossa Dagestanin Derbentissä.

Yhteenotosta on julkaistu useita rankkoja videoita. Niitä löytyy muun muassa asiasta uutisoivasta brittilehti The Sunista. Alla näkyvällä twitterissä kiertävällä samasta operaatiosta kuvatulla videolla näkyy muun muassa, kuinka venäläiset erikoisjoukot reagoivat, kun terroristi heiluttaa ISIS-lippua rakennuksesta. Lippu ehtii liehua vain hetken ennen kuin ammus osuu suoraan kohteeseensa ja jihadisti katoaa räjähdykseen.

Hieman myöhemmin näytetään, kun panssariajoneuvo jyrää läpi talon seinästä. Tätä seuraa sarja räjähdyksiä. Venäläisten erikoisjoukkojen kerrotaan käyttäneen iskussa myös aseella varustettua pientä kauko-ohjattavaa robottia.

The Sunin mukaan paikallinen poliisi oli saanut viime viikolla vihjeen terrori-iskua suunnittelevasta ISIS:n niin sanotusta nukkuvasta solusta. Surmattujen jihadistien hallusta löydettiin venäläisten mukaan aseita, patruunoita, veitsiä, kranaatteja ja kotitekoinen pommi.

Surreal footage from Derbent, Dagestan, in Russia. Where security forces have eliminated an ISIS group.pic.twitter.com/OSNNi382we

— monitoring (@warsmonitoring) May 4, 2018