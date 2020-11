Terroristi halusi jatkaa kuolemaan saakka – tämä iskusta tiedetään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisasiantuntijoiden mukaan Wienin terroriteko osoittaa ISIS:n vaikuttavan yhä.

Suomalaisten asiantuntijoiden mukaan Wienin iskut osoittavat, ettei maailmanlaajuisen jihadistisen liikkeen kumouksellinen toiminta tai ISIS-jihadistijärjestön vaikutus ole ohi. Terroriteon yksityiskohdat myös poikkeavat viime aikaisista veitsi-iskuista. Wienin veritekoja on valmisteltu huolellisemmin ja ne ovat vaatineet tekijältä kokemusta ja taitoja.

– Wienin terrori-isku on surullinen jatko tuoreeseen iskujen sarjaan Euroopassa ja osoitus uhan konkreettisuudesta ja elinvoimaisuudesta, suojelupoliisin analyysipäällikkö Pekka Hiltunen toteaa Twitterissä.

Hänen mukaansa julkisuudessa olevat tiedot osoittavat, että tavoitteena oli suuri uhrimäärä.

– Tekijän valepommivyö viittaa aikeeseen jatkaa kuolemaan saakka, Hiltunen muistuttaa.

Terrorismiasiantuntija, maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen huomauttaa ISIS-järjestön kannustaneen pitkään terrori-iskuihin Euroopassa.

– Isku sellaisenaan ei ole yllätys, mutta tekotapa eroaa viimeaikaisista veitsi-iskuista. On aivan eri asia puukottaa muutamia ihmisiä kaupasta saatavalla veitsellä kuin käyttää iskussa automaattiasetta, hän arvioi Twitterissä.

– Tekijällä (tai tekijöillä) on siis ollut kokemusta aseenkäsittelystä ja hän/he osasivat käyttää niitä stressitilanteessa. Tämä vaatii harjoittelua. Missä kokemus ja välineet on hankittu on seuraava iso kysymys, Paronen jatkaa.

Tutkijan mukaan Itävalta ei ole tullut tunnetuksi terroristisesta uhastaan, mutta maahan on syntynyt vuosien saatossa muiden eurooppalaisten valtioiden tavoin jihadistista alamailmaa. Maa on myös mahdollinen kauttakulkumaa Baltian reitille etelästä saavuttaessa.

– ISIS on pyrkinyt käyttämään tuota reittiä operaattoriensa soluttamiseksi Eurooppaan. Miksi juuri nyt? On tärkeä ymmärtää, että jihadistinen liike on sosiaalinen liike, jollaisen parissa iskut kannustavat teon propagandan tavoin uusiin iskuihin, Antti Paronen sanoo.

Hänen mukaansa halu iskeä voimistuu yhteisesti koetun oikeutuksen edessä. Muhammed pilakuvia luokassaan käsitelleen ranskalaisopettajan mestaus on Parosen mukaan selkeähkö kipinä iskuille, jotka julkisuutta saadessaan kannustavat taas uusiin iskuihin.

– Ei ole poissuljettua, että ISIS olisi toteuttanut tämän Itävallan iskun halunaan ottaa osaa ”profeetan kunnian loukkaamisen kostamiseksi”. Tämä on luonnollisesti liiankin pitkälle menevää spekulaatiota, Paronen pohtii.

Hänen mukaansa isku todistaa ainakin kahta asiaa.

– Yhden valtion ulko- tai sisäpoliittiset valinnat eivät tarkoita, että vain se olisi jihadistisen liikkeen vihollinen, olemme kaikki vääräuskoisina sitä, Paronen toteaa.

– Mikään ei todista sitä, että globaalin jihadistisen liikkeen kumouksellinen sota olisi ohi ja iskut loppuisivat. Niitä voimme ehkäistä parhaamme mukaan järkevällä turvallisuus- ja sosiaalipolitiikalla sekä takaamalla turvallisuusviranomaisille riittävät resurssit, tutkija jatkaa.

Epäilty yritti Syyriaan

Wienin iskussa sai surmansa ainakin viisi ihmistä. Yksi heistä oli epäilty terroristi, jonka poliisi ampui. Tulituksessa haavoittui lisäksi vakavasti ainakin 15 ihmistä ja monien tilaa on kuvattu edelleen kriittiseksi. Epäilty terroristi oli aseistautunut rynnäkkökiväärillä ja käsiaseilla. Hänellä oli lisäksi yllään valepommivyö. Poliisin kerrottiin vielä tiistaina aamupäivällä etsivän mahdollisia muita epäiltyjä.

Julkisuudessa olevien tietojen mukaan epäilty oli suunnitellut aiemmin matkustavansa Syyriaan ja ollut tämän takia viranomaisten seurannassa.

Jihadismitutkija Juha Saarinen pitää tekijästä paljastuneita yksityiskohtia kiinnostavina.

– Mielenkiintoista, jos iskijä on yrittänyt heinäkuussa 2020 konfliktialueelle. Vierastaistelijaliikkuvuus länsimaista Isisin riveihin on supistunut merkittävästi 2016 jälkeen, joskin yksittäisiä halukkaita lähtijöitä tulee silloin tällöin esiin, hän huomauttaa Twitterissä.

Saarisen mukaan ei ole ennen kuulumatonta, että Euroopassa ”pysäytetyt” vierastaistelijoiksi halunneet jihadistit suorittavat terrori-iskun kotimaissaan. Hän viittaa esimerkkinä tutkimukseen, jonka mukaan tällaisia iskuja ja iskuyrityksiä oli 25 vuosina 2014-2019.

Lue myös:

Wienin iskussa erityispiirre, asiantuntija ihmettelee

Julkaistujen tietojen perusteella isku on vaatinut valmisteluja ja tavoitteena oli suuri uhrimäärä. Tekijän valepommivyö viittaa aikeeseen jatkaa kuolemaan saakka. 2/4 — Pekka Hiltunen (@PekkaHiltunenFI) November 3, 2020

Isis on pitkään kannustanut terrori-iskuihin Euroopassa. Isku sellaisenaan ei ole yllätys, mutta tekotapa eroaa viimeaikaisista veitsi-iskuista. On aivan eri asia puukottaa muutamia ihmisiä kaupasta saatavalla veitsellä kuin käyttää iskussa automaattiasetta. 2/X — Antti Paronen (@AnttiParonen) November 3, 2020

Itävalta ei maana ole tullut tunnetuksi terroristisesta uhastaan, mutta maahan on syntynyt vuosien saatossa muiden eurooppalaisten valtioiden tavoin jihadistista alamailmaa. Maa on myös mahdollinen kauttakulkumaa Baltian reitille etelästä saavuttaessa. 4/X — Antti Paronen (@AnttiParonen) November 3, 2020

Tällaisessa liikeessä halu iskeä voimistuu yhteisesti koetun oikeutuksen edessä. Pilakuva-tapaus Ranskassa on selkeähkö kipinä iskuille, jotka julkisuutta saadessaan kannustavat uusiin iskuihin. 6/X — Antti Paronen (@AnttiParonen) November 3, 2020

Mikään ei todista sitä, että globaalin jihadistisen liikkeen kumouksellinen sota olisi ohi ja iskut loppuisivat. Niitä voimme ehkäistä parhaamme mukaan järkevällä turvallisuus- ja sosiaalipolitiikalla sekä takaamalla turvallisuusviranomaisille riittävät resurssit. 9/X — Antti Paronen (@AnttiParonen) November 3, 2020

Tämän uutisen mukaan jo identifioitu iskijä "oli ollut viranomaisten seurannassa sen jälkeen, kun hän oli 90 muun itävaltalaisen islamistin tavoin halunnut matkustaa Syyriaan, mutta häntä estettiin heinäkuussa." https://t.co/rVd9eM0F0l — Juha Saarinen (@JP_Saarinen) November 3, 2020