Terrorismitutkija al-Holista: Tämän ei pitäisi olla ennenkuulumaton haaste

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Leena Malkki painottaa myös riskejä liittyen lasten ja naisten jättämiseen leirille.

Terrorismin tutkija ja yliopistonlehtori Leena Malkki peräänkuuluttaa suhteellisuuden tajua ja kokonaisvaltaista näkemystä keskustelussa al-Holin tilanteesta ja leirillä olevista suomalaisista.

– Al-Holin tilanteeseesta käydyssä keskustelussa tahtovat hukkua turvallisuusnäkökohtiin liittyvät realiteetit ja suhteellisuuden taju. Paluun torppaaminen suoralta kädeltä turvallisuusuhkien takia ei ole kovin vakuuttavaa, Malkki kirjoittaa Twitter-päivityksessään.

Malkki korostaa päivitystään seuraavassa pitkässä viestiketjussa, että ”tilanteeseen ei ole mitään nollariskin ratkaisua. Myös naisten ja lasten jättäminen leirille on ratkaisu, johon sisältyy riskejä.”

Tutkijan mielestä länsimaiden viivyttelyssä on väistämättä sellainen maku, että ”tilanteen odotetaan ratkaisevan itsensä.”

– Leirillä kuolee ihmisiä, mutta kaikki eivät tule kuolemaan. Leiri puretaan joskus ja mitä sen jälkeen tapahtuu, on vielä arvaamattomampaa.

Malkki toteaa, että vaikka kukaan Suomesta lähteneistä ei palaisi Suomeen, he voivat silti vaikuttaa myös Suomeen.

– Merkittäviä yhteyksiä Suomeen voi ylläpitää olematta itse maassa.

Terrorismin tutkijan mielestä ”jos leirillä olevien tulevaisuuteen halutaan vaikuttaa, tilaisuus on nyt. Lasten kohdalla kyse voi olla ainoasta mahdollisuudesta.”

Malkin mukaan ”tutkimustulosten perusteella on selvää, että kukaan ei voi sanoa tässä vaiheessa mitään varmaa siitä, jatkavatko naiset Isisin tukemista.”

– Kukaan ei voi taata, ettei näin voi käydä, jos heidät autetaan takaisin. Mutta tässä se suhteellisuuden taju: kyse on korkeintaan 11 aikuisesta, jos kaikki edes haluavat palata. Isisin tukitoimintaa on jo nähty Suomessa ja terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä on lähes 400.

Terrorismintutkija huomauttaa, että naisten henkilöllisyys ja tausta ovat viranomaisten tiedossa ja yhteyksiä on myös heidän läheisiinsä.

–Naiset tietävät hyvin olevansa valvonnan alla. Tämän ei pitäisi olla mikään ennenkuulumaton haaste Suomen terrorismin torjunnalle.

”Tämä ei ole mitään kukkahattuilua”

Malkin mukaan leirillä olevien naisten tulevaisuuteen voidaan pyrkiä vaikuttamaan tarjoamalla vaihtoehto.

– Tämä ei ole mitään kukkahattuilua, vaan saa tukea tutkimuksesta. Terroritoimintaan osallistumisen tiedetään monissa tapauksissa jatkuvan pidempään kuin olisi motivaatiota, kun ei ole ulospääsyä.

Samalla Malkki painottaa kuitenkin realismia:

– Kaikille vaihtoehdon tarjoaminen ei ole ratkaiseva asia. Mitään takuuvarmaa ”deradikalisointiohjelmaa” ei ole olemassa, mutta se paras mahdollisuus vaikuttaa olevan juuri ulospääsyteiden tarjoamisen suunnalla.

Malkki korostaa myös kansainvälisen terrorismin torjuntaan liittyvää vastuuta:

– Isisin kaltaisten ilmiöiden torjunta vaatii sujuvaa kansainvälistä yhteistyötä. Suomen ulkopolitiikka on perinteisesti perustunut sille, että ollaan hyvä ja vastuullinen kansainvälisen yhteisön jäsen.

– Yksi helpoimmista tavoista kantaa tätä vastuuta Isisin kohdalla olisi ottaa vastaan siellä olevat Suomesta lähteneet naiset ja heidän lapsensa. Siihen sisältyy riskinsä, mutta niin sisältyy jokaiseen tarjolla olevaan ratkaisuun”, Malkki näkee.

Malkki toivoo myös, että ”turvallisuutta ajateltaisiin laajemmin kuin vain oman navan lähietäisyyden turvallisuutena.”

– Isisin alueella asuneista perheineen voi muodostua al-Qaidan tavoin vuosikuymmenien turvallisuushaaste kansianväliselle yhteisölle. Isis ja laajemmin jihadistinen liikehdintä on voimakkaasti maiden rajat ylittävä ilmiö ja siten myös sen vastaisen toiminnan pitää olla. Uhkien ei tarvitse olla juuri Suomessa ollakseen Suomelle relevantteja.

Twitter-viestiketjunsa lopuksi Malkki toteaa, että ”tutkija voi tätä kaikkea pohtia, mutta ei ratkaista. Kaikki saatavilla oleva tieto on jo olemassa, riskejä ei voi välttää millään lisätiedoilla tai lisäpohdinnoilla. Nyt pitää vain päättää, mitkä riskit otetaan ja mitkä periaatteet ovat tärkeimpiä ja elää päätöksen kanssa. ”