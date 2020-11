”Terrorismia ihannoivien rahoitus on lopetettava”

Yksi kokoomuksen kansanedustaja ja viisi kristillisdemokraattien kansanedustajaa ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa vaaditaan loppua EU-rahoituksen virtaamiselle kyseenalaisille järjestöille.

Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman (kd.) toteaa EU:n rahoittavan edelleen kansalaisjärjestöjä, jotka syyllistyvät antisemitismin ja jopa terrorismin ihannoimiseen omassa viestinnässään.

Osalla on NGO Monitor -järjestön tuoreen raportin mukaan kytköksiä terrorijärjestöihin. Östmanin mukaan raportissa on lukuisia esimerkkejä antisemitistisestä vihaan kiihottamisesta järjestöjen tai niiden johtohenkilöiden tiedotuksessa, vaikka EU:n suuntaan esitellään myönteisiä projektisuunnitelmia.

– Tällainen toiminta on selkeästi vastoin eurooppalaisia arvoja ja periaatteita. Konfliktien ylläpitäminen ja pahentaminen terrorismia ihannoimalla ja jatkamalla vihakasvatusta eivät sovi yhteen Suomen ja EU:n kehityspolitiikan tavoitteiden ja arvojemme kanssa, Peter Östman toteaa tiedotteessa.

Kirjallisen kysymyksen ovat allekirjoittaneet Östmanin lisäksi Sari Essayah (kd.), Sari Tanus (kd.), Päivi Räsänen (kd.), Antero Laukkanen (kd.) ja Wille Rydman (kok.).

Hallitusta vaaditaan varmistamaan, että eurooppalaisen rahan virtaaminen avoimesti antisemitismiä ja terroria avoimesti ihannoiville järjestöille päättyy.

Kansanedustajien mukaan EU:n tulisi valvoa vastuullisesti ja arvojensa mukaisesti konfliktialueilla toimiville kansalaisjärjestöille myönnettävän rahoituksen käyttöä ja vaikutuksia.

Does EU🇪🇺 believe #BalfourDeclaration is a UK plot to place "a toxic dagger in Palestine"?

This conspiracy theory was promoted by a Palestinian NGO which last year received a €700,000 EU grant.

EU, is #YourMoneyInGoodHands?#OnThisDay #OTDhttps://t.co/ruwdNeiBeF

— NGO Monitor (@NGOmonitor) November 2, 2020