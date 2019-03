Terrori-isku moskeijoihin Uudessa-Seelannissa – 49 kuollut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uuden-Seelannin Christchurchissa on tehty vakava terrori-isku.

49 ihmisen kerrotaan kuolleen ja 48 loukkaantuneen kahteen moskeijaan tapahtuneessa terrori-iskussa Christchurchissa.

Linwoodissa sijaitsevaan moskeijaan tehdyssä iskussa kuoli seitsemän ja Hagley Parkissa sijaitsevassa moskeijassa kuoli 41 ihmistä. Yksi haavoittuneista kuoli sairaalassa.

Haavoittuneista 20 on loukkaantunut vakavasti.

Pääministerin mukaan tilanne on ennennäkemätön Uudessa-Seelannissa ja kyseessä on selkeästi terrori-isku. Ardernin mukaan iskut olivat hyvin suunniteltu. Hän sanoi tapahtunutta ”Uuden-Seelannin synkimmäksi päiväksi”.

Poliisi löysi myös kahdesta autosta omatekoisia räjähteitä, mutta ne on tehty vaarattomiksi.

Alle kolmekymmentävuotiasta miestä syytetään murhasta, ja hänet tuodaan oikeuteen lauantaina. Kolmen muun kiinniotetun henkilön osallisuus iskuun n toistaiseksi epäselvä.

Tekoon liittyen neljä ihmistä on kiinniotettu, joista yksi on nainen. Yksi pidätetyistä on australialainen 28-vuotias mies. Hänen epäillään olevan valkoisen ylivallan kannattaja.

Hän myös julkaisi 74-sivuisen julistuksen internetissä sekä kuvasi ampumistaan moskeijassa videolle. Facebook poistanut videon palvelustaan.

Australian pääministeri Scott Morrison vahvistaa, että yksi ampujista on Uudessa-Seelannissa asuva Australian kansalainen. Morrison tuomitsi ”oikeistoekstremistin väkivaltaisen terrori-iskun”.