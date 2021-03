Terrafamen tehtaalla koronatartuntoja – yli 100 seulontaan

Altistuneet on kartoitettu ja ohjattu karanteeniin yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaalla Sotkamossa työskennelleillä työntekijöillä on viimeisen viikon aikana todettu yhteensä kahdeksan koronavirustartuntaa.

Sairastuneet eivät ole yhtiön omia työntekijöitä.

Yhtiön tiedotteen mukaan altistuneet on kartoitettu ja ohjattu karanteeniin yhteistyössä viranomaisten kanssa ja lisätartuntojen rajaaminen on toteutunut hyvin.

Varotoimenpiteenä Terrafame käynnistää yhteistyössä työterveyshuollon kanssa tänään laajat yli 100 henkilöä koskevat seulontatestaukset akkukemikaalitehtaalla ja tehtaan rakennustyömaalla mahdollisen epidemian ennaltaehkäisemiseksi.

Akkukemikaalitehtaan työmaalla on viimeisen vuoden aikana työskennellyt yhteensä jopa noin 600 yhtiön ulkopuolista työntekijää. Projektissa työskennelleillä on pandemian aikana todettu yhteensä 14 tartuntaa. Terrafamen omilla työntekijöillä tartuntoja on pandemian aikana ollut yhteensä neljä. Kaikkiaan teollisuusalueella on pandemian alusta alkaen ollut yhteensä 22 tartuntaa.

Yhtiö jatkaa aktiivisia toimenpiteitään koronavirusepidemian estämiseksi teollisuusalueella.