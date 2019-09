Terhi Koulumies: Sähkötupakoiden makujen myynti lopetettava

Kokoomusedustajan mukaan myyntikiellolla halutaan vähentää sähkötupakan houkuttelevuutta.

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies on nostanut esille huolensa sähkötupakan aiheuttamista terveyshaitoista ja toivoo makunesteiden myynnin lopettamista Suomessa.

– Hiljattain on uutisoitu, että Yhdysvalloissa jo viisi ihmistä on kuollut sähkötupakan käytöstä seuranneeseen keuhkosairauteen. Yhdysvaltain terveysviranomaiset kehottavat välttämään sähkötupakan käyttöä. Myös Maailman terveysjärjestö WHO varoitti viime kuussa sähkötupakan vaaroista. WHO:n mukaan sähkötupakointi on kiistatta haitallista terveydelle ja tuotteita tulisi sen vuoksi säännellä, Koulumies toteaa tiedotteessa.

Makunesteiden myyntikiellolla halutaan vähentää sähkötupakan houkuttelevuutta lapsille ja nuorille.

– Tarkoituksena on, etteivät alaikäiset alkaisi käyttää sähkösavukkeita eikä niistä muodostuisi alaikäisille väylää tupakoinnin aloittamiseen. Sähkötupakointiin käytettäviä makunesteitä on kuitenkin myyty joissakin myymälöissä edelleen. Kauppiaat ovat vedonneet siihen, että makunesteet ovat elintarvikkeita, Koulumies huomauttaa.

Koulumies on jättänyt aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.