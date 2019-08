Terhi Koulumies: Luopuuko hallitus nyt perustulosta?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja pitää valtiovarainministeriön selvitystä ’naulana perustulon arkkuun’.

Kansanedustaja Terhi Koulumies (kok.) kysyy, aikooko Antti Rinteen (sd.) hallitus luopua perustulomallista nyt, kun sen vaikutuksista on tukittua tietoa.

Koulumies viittaa valtiovarainministeriön perjantaina julkaisemaan selvitykseen, jonka mukaan perustulo ei lisäisi työn kannattavuutta. Selvityksessä todettiin lisäksi, että malli supistaisi tuloeroja lievästi ja vähentäisi köyhyyttä, mutta kiristäisi myös palkansaajien ja yrittäjien tuloverotusta.

Hallituspuolueista vihreät ja vasemmistoliitto ovat aiemmin esittäneet nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän korvaamista vastikkeettomalla perustulolla. Myös keskusta on puhunut ”kannustavasta perustulomallista”, jossa perustulo vastaisi nykyisten vähimmäispäivärahojen ja työmarkkinatuen suuruutta.

Terhi Koulumiehen mukaan selvitys on ”melkonen naula perustulon arkkuun”.

– Odotan, että hallitus pohjaa päätöksentekonsa tutkituille tosiasioille, eikä punavihreään ideologiaan. Perustulo lisäisi veroja, eikä parantaisi työnteon kannattavuutta. Sosiaaliturvaa pitää kehittää nykyiseltä syyperusteiselta pohjalta, eikä luoda Suomeen perustuloa, Terhi Koulumies toteaa Uudessa Suomessa julkasemassaan blogissa.

– Rinteen hallitus on kirjannut hallitusohjelmaansa, että ”sitoudumme tietopohjaisen politiikan tekoon sekä systemaattiseen vaikutusarviointiin kaikessa lainvalmistelussa”. Nyt on totuuden hetki. Aikooko hallitus runnoa läpi perustulon vain vihervasemmistoideologiaansa pohjautuen, vai luopuuko se hankkeesta, koska perustulo on havaittu toimimattomaksi valtioeuvoston omassa tutkimuksessa, Koulumies kysyy.

– Luotan nyt siihen, että demarit toimivat järkevästi. Eikö SDP ole aiemmin kannattanut syyperusteista sosiaaliturvaa?