Terhi Koulumies kysyy hallitukselta aurinkoenergiasta

Kokoomusedustaja on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen aurinkoenergian edistämisestä.

Kansanedustaja Terhi Koulumiehen (kok.) mukaan Suomessa aurinkoenergian käyttö ja sen edistäminen on ollut viime vuosiin saakka verrattain hidasta.

Tähän ovat hänen mukaansa vaikuttaneet muun muassa haasteellisemmat olosuhteet, mutta myös ennakkoluulot ja tukien alhaisuus useimpiin muihin EU-maihin verrattuna. Suomessa on kuitenkin pitkään ollut käytössä tuhansia verkon ulkopuolisia kesämökkien ja erilaisten teknisten kohteiden aurinkosähköjärjestelmiä.

– Varsinkin monet kotitaloudet ovat viime aikoina kiinnostuneet aurinkoenergiasta, kun sähkön kokonaishinta on noussut varsinkin sähkön siirron kustannusten myötä. Aurinkoenergialaitteet ovat myös kehittyneet merkittävästi alkuajoista. Yhä useampi on huomannut, että aurinkosähkö voi olla varteenotettava vaihtoehto energianlähteenä. Moni suomalainen on myös yhä ympäristötietoisempi ja haluaa ostaa ekologisempaa sähköä, Koulumies toteaa.

Hän huomauttaa, että viime vuosina aurinkopaneeleja on hankittu myös isojen yritysten ja liikerakennusten sekä kuntien kiinteistöjen katoille ja nyt aurinkosähköjärjestelmiä voisi olla tulossa myös asuinkerrostaloihin.

– Suomessa on myös kasvava joukko aurinkoenergia-alan yrityksiä, jotka pyrkivät kasvamaan niin koti- kuin vientimarkkinoillakin. Kotimarkkinoiden kasvu on jo hieman parantanut alan pk-yritysten tilannetta. Lisäksi Suomessa on useita suuria aurinkosähkön parissa toimivia yrityksiä, jotka tähtäävät kasvuun kansainvälisillä markkinoilla, Koulumies toteaa.

– Aurinkosähköön perustuvan teknologian kehittämisessä on myös merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia. Tämä voisi olla yksi keino luoda lisää työpaikkoja Suomeen edistämällä ilmastoystävällistä teknologiaa. Vaikuttavat teot aurinkosähkön edistämiseksi yhteiskunnan puolesta näyttävät nyt kuitenkin puuttuvan. Siksi haluaisin tietää, mitä konkreettista hallitus on tehnyt aurinkoenergian edistämiseksi Suomessa, Koulumies huomauttaa.