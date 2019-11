Terhi Koulumies: Ilmastonmuutokseen tarvitaan järkilinja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan ilmastonmuutoksesta keskustelu on kahden ääripään välistä kiistelyä.

Kansanedustaja Terhi Koulumies (kok.) katsoo, että ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan uusia ja tehokkaita ratkaisuja.

Kansanedustajan mukaan ilmastonmuutoksesta puhutaan nyt ”lähinnä ahdistavista ja synkistä mielikuvista käsin, sellainen ei johda mihinkään, vaan pikemminkin lamauttaa ja pelottaa”.

– Olisi hyvä esimerkiksi tunnustaa, että jos esimerkiksi suomalaista teollisuutta rajoitetaan, tuotanto siirtyy globaalissa maailmassa nopeasti muihin maihin. Siellä tuotantotavat ovat paljon haitallisempia ympäristölle. Onkin selvää, että ilmastonmuutosta on torjuttava ensisijaisesti kansainvälisellä yhteistyöllä ja kansainvälisin sopimuksin, Koulumies toteaa Iltalehden blogissaan.

Hänen mukaansa yksi liian vähälle huomiolle jäänyt mahdollinen ratkaisukeino ilmastonmuutoksen torjumiseen on metsitys.

– Tänä kesänä julkaistiin tutkimus, jonka mukaan puiden istuttaminen on merkittävin yksittäinen keino ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Siis puiden kasvattaminen yksi kaikista tehokkaimmista keinoista! Sehän on hyvä uutinen, miksei siitä puhuta laajemmin?, Koulumies kysyy.

– Puiden istuttamisella on hiilidioksidia sitova vaikutus ja tutkimukset näyttävät sen olevan jopa aiemmin tiedettyä tehokkaampi keino hiilidioksidin poistamiseen ilmakehästä.

Koulumiehen mukaan Antti Rinteen (sd.) hallituksen tulisi tehdä konkreettisia toimia metsittämisen edistämiseksi. Näitä tavoitteita pitäisi Koulumiehen mukaan edistää Suomessa, mutta myös koko EU:n tasolla.

– EU:n puheenjohtajuuskautemme on jo lähellä loppuaan ja ainakaan ilmastonmuutoksen torjumisen osalta Suomi ei ole onnistunut olemaan EU:ssa ”kokoaan suurempi”. Valitettavasti siinä jäi arvokas mahdollisuus käyttämättä, mutta jatkossa meidän on toimittava määrätietoisemmin. Suomen pitää alkaa näyttää muulle maailmalle esimerkkiä siinä, miten uhkaava ilmastonmuutos on mahdollista torjua metsiä vaalimalla ja puita istuttamalla.