Terästulleilla on ollut Outokummulle kahdenlaisia vaikutuksia

Kasvanut terästuonti on Euroopassa johtanut kovaan hintapaineeseen, mutta Yhdysvalloissa hinnat ovat nousseet.

Outokummun mukaan sen toisen vuosineljänneksen tulos oli hyvä epävarmassa toimintaympäristössä.

– Yhdysvaltain terästulleista johtuvasta markkinoiden epävakaudesta ja globaalista epävarmuudesta huolimatta ylläpidimme markkina-asemamme ja tulostasomme toisen neljänneksen aikana, kertoo toimitusjohtaja Roeland Baan yhtiön tulostiedotteessa.

Outokummun liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa vuodentakaisesta 1,66 miljardista 1,88 miljardiin euroon. Toisen neljänneksen oikaistu käyttökate kuitenkin laski 199 miljoonasta 136 miljoonaan euroon.

– Toukokuussa voimaantulleilla Amerikan terästulleilla on ollut kahdenlaisia vaikutuksia. Euroopassa vaikutukset ovat olleet kielteisiä voimakkaasti kasvaneen tuonnin vuoksi, joka on johtanut kovaan hintapaineeseen. Americas-liiketoiminta-alueella hinnat ovat puolestaan nousseet koko kevään ajan, mikä on tuonut kilpailuetua paikallisille toimijoille, Outokumpu mukaan lukien, Baan toteaa.

Euroopan komission viime viikolla tulleet ehdolliset suojaustoimet ovat hänen mukaansa johdonmukainen reaktio Euroopan teräsmarkkinoiden tasapainon palauttamiseksi ja Eurooppaan suuntautuvan teräksen halpatuonnin estämiseksi.

– Odotamme, että ehdolliset suojaustoimet muuttuvat pysyviksi tulevien 200 päivän aikana, Baan lisää.

Outokumpu arvioi, että yleisen markkinatilanteen mukaisesti ruostumattoman teräksen toimitukset ovat kesä-syyskuussa kausiluonteisesti matalampia Euroopassa ja pysyvän vakaina Amerikassa.

Euroopassa perushintoihin kohdistuu edelleen hintapaineita, mutta terästullien tukemat korkeammat perushinnat Yhdysvalloissa pienentävät niiden vaikutusta. Outokumpu arvioi oikaistun käyttökatteensa laskevan kesä-syyskuussa.