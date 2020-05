Terasseja puistoihin Helsingissä, Senaatintorille säpinää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsinkiläisten osuus tartunnoista näyttää vakiintuneen 38 prosenttiin, kertoo pormestari Jan Vapaavuori.

Helsingin kaupunki on linjannut ensimmäisistä keinoista, joilla halutaan edistää erityisesti ravintolatoiminnan toipumista.

– Pyrimme kaikin voimin edistämään kaupunkielämän elpymistä kesällä 2020 siinä määrin, kun se sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti on mahdollista, kertoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori keskiviikona infotilaisuudessa Helsinki-kanavalla.

Senaatintorista aiotaan tehdä kesän kiinnostavin terassi- ja palvelualue sekä kohtaamispaikka. Lisäksi ravintolatoimintaa pyritään vauhdittamaan lupiin ja toimintamalleihin liittyvillä uudistuksilla.

– Helsingin keskustan elinvoimaisuus on kriisistä toipuvalle Helsingille keskeisen tärkeä, Vapaavuori muistutti.

Nyt kun ulkomailta suuntautuva matkailu lienee vielä pitkään pysähdyksissä, nousee kotimaanmatkailu hänen mukaansa tärkeään rooliin.

Ravintolaterassien osalta on jo aiemmin päätetty, että kaupunki ei peri niihin liittyviä maksuja huhti- ja toukokuulta. Nyt maksuista luovutaan myös kesäkuun osalta. Lisäksi kaupunki toimii kevennetyillä lupamenettelyillä ja nopeutetuilla aikatauluilla.

Jos terassialue sijoitetaan esimerkiksi ravintolan viereiseen puistoon, asiaa luvataan käsitellä kevennetysti. Mikäli terassit toteutetaan riittävän kevyin rakentein, ei kaupunki edellytä niiltä kesän osalta edes toimenpidelupaa.

Kaupunkitilaa on mahdollista myös käyttää matalalla kynnyksellä pienimuotoiseen yritystoimintaan. Kaupunki sallii jo nyt esimerkiksi yksityishenkilöiden harjoittaman pop up -elintarvikeliiketoiminnan ulkotiloissa 12 vuorokauden ajan vuodessa ilman ilmoitusta. Myös tuotteiden myynti maksullisilla pysäköintipaikoilla on mahdollista.

Lisäksi pienten yritysten lupaprosesseja pyritään tekemään sujuvimmiksi.

Kaupunki haluaa mahdollistaa myös väliaikaista yritys-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa siellä, missä ihmiset liikkuvat eli aukioilla, toreilla, puistoissa ja rannoilla. Väliaikainen yritystoiminta on mahdollista myös veneistä ja muilla kuin vesiliikenteen käyttämillä laitureilla.

Vapaavuori muistutti kuitenkin, että ravintolatoiminnan osalta yritysten on noudatettava valtioneuvoston julkistamia linjauksia esimerkiksi asiakasmäärien ja aukioloaikojen suhteen eikä kaupunki omilla päätöksillään mahdollista mitään, mikä on näiden linjausten vastaista.

Varmistettuja tartuntatapauksia Helsingissä on 2439, kun niitä koko maassa on hieman yli 6 400.

– Tapausten määrä on jatkanut päivittäin kasvuaan, mutta kuitenkin selkeästi hitaammin kuin jonkin aika sitten. Helsinkiläisten osuus koko maan tartunnoista näyttää vakiintuneen 38 prosenttiin, Vapaavuori kertoi.

Menehtyneitä helsinkiläisiä on tähän mennessä 154, kun heitä koko maassa on 301. Helsinkiläisistä menehtyneistä 83 on kuollut hoivapalveluissa.