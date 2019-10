Tilauskannat alenivat lokakuussa, kun taas valmiiden tuotteiden varastot kasvoivat.

Yritysten luottamus heikentyi Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan lokakuussa. Liiton kyselyssä mielialat pysyivät ennallaan rakennusalalla ja palvelusektorilla, mutta muulla suunta oli alaspäin.

– Vähittäiskaupassa myynnin kasvu hidastui lokakuussa. Teollisuuden tuotannon odotetaan vähentyvän, kertoo EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen.

Teollisuusyritysten luottamus heikkeni edelleen lokakuussa. Tilauskannat alenivat pitkän aikavälin keskiarvoon, mutta valmiiden tuotteiden tavanomaista täydemmät varastot kasvoivat. Ensimmäistä kertaa marraskuun 2016 jälkeen yritykset odottavat tuotannon vähentyvän hieman loppuvuoden aikana.

Rakennusalan luottamus pysyi lokakuussa ennallaan. Hieman tavanomaista täydemmät tilauskirjat säilyivät lokakuussa lähes muuttumattomina. Henkilökunnan määrän ennakoidaan lisääntyvän seuraavien kuukausien aikana.

Myös palveluyritysten luottamus säilyi ennallaan. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan hiipuneen syksyn aikana, mutta palvelujen myynti on yhä lisääntynyt melko yleisesti. Myös odotukset lähikuukausien myynnistä ovat edelleen myönteiset.

Sen sijaan vähittäiskaupan luottamus heikkeni lokakuussa. Myynnin kasvu hidastui selvästi syksyllä, mutta lähikuukausien myyntiodotukset ovat pysyneet yhä melko myönteisinä. Varastot kasvoivat lokakuussa hieman, mutta jäivät pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan yritysten luottamuksen osalta kolme isoa kysymystä ovat kotimaisen rakennusbuumin jatkuminen, kotitalouksien ostovoiman heijastuminen kotimarkkinoilla ja kansainvälisen talouden vaisun kehityksen vaikutus Suomen teollisuuteen.

Toistaiseksi ei hänen mielestään ole merkkiä rakentamisen heikkoudesta, vaikka suhdannekäännettä on povattu pitkään. Myös kaupassa ja palvelualoilla saatiin jonkinlainen torjuntavoitto, mutta teollisuuden luottamus petti pahasti.

– Teollisuuden luottamus on heikentynyt kovalla vauhdilla, ja lokakuun lukema on alin yli kahteen vuoteen. Erityisesti lähikuukausia koskeva tuotanto-odotus oli tuntuvassa luisussa, ja kaikkiaan luottamus on painunut selvästi tavanomaista heikommaksi. Yhä selvempää on, että euroalueen teollisuutta vaivannut matalasuhdanne etenee vääjäämättömästi myös Suomeen, Appelqvist varoittaa tiedotteessaan.

EU-vertailussa suomalaisten teollisuusyritysten luottamus jäi EK:n mukaan syyskuussa hieman EU-maiden keskiarvon alapuolella, mutta rakennusyritysten oli keskiarvon yläpuolella. Suomalaisten palveluyritysten luottamus oli lähellä EU-keskiarvoa, ja vähittäiskaupan luottamus oli selvästi keskiarvoa parempi.

Indikaattorin saldolukuja lokakuussa

Teollisuuden indikaattorin uusin saldoluku oli -8, kun edellisen kuun saldoluku oli -5. Pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Rakennusalan luottamusindikaattori pysyi ennallaan edelliskuun tasolla saldoluvussa +7. Pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Palveluyritysten luottamusindikaattorin saldoluku oli lokakuussa syyskuun tavoin +11. Pitkän aikavälin keskiarvo on +14.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattorin uusin saldoluku oli +5, kun edellisen kuun saldoluku oli +12. Pitkän aikavälin keskiarvo on -1.