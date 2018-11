Teollisuuden luottamus laski mutta rakentamisen kasvoi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yritysten yleinen suhdannekuva säilyi marraskuussa suotuisana, vaikka eri toimialoilla olikin vaihtelua.

Teollisuuden luottamusindikaattori laski Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan marraskuussa loivasti. Luottamuskyselyyn vastanneet teollisuusyritykset kertoivat tilauskannan hieman heikentyneen, mutta sen taso on edelleen keskimääräistä korkeampi.

Lähikuukausien tuotanto-odotukset ovat teollisuudessa edelleen suotuisat. Tuotannon ennustetaan kasvavan selvästi seuraavan kolmen kuukauden aikana. Valmistuotevarastot pysyivät marraskuussa keskitasoa suurempina, ja 90 prosenttia vastaajista ilmoitti tuotantokapasiteettinsa olevan kokonaan käytössä.

Teollisuuden luottamusindikaattorin saldoluku on +6, kun lokakuun tarkistettu saldoluku oli +8. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Rakennusalan luottamus vahvistui lokakuun notkahduksen jälkeen. Indikaattorin uusin saldoluku on +15, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli +5. Pitkän aikavälin keskiarvo on -7, joten luottamus on selvästi tavanomaista vahvempaa.

Tilauskantaa koskevat arviot vahvistuivat rakennusalalla jonkin verran, ja tilauskannan arvioidaan olevan keskimääräistä parempi. Myös lähikuukausien henkilöstöodotukset ovat myönteiset, jos luvuista puhdistetaan normaali kausivaihtelu.

Palveluyrityksissä arvioidaan suhdanteiden kohentuneen yhä aavistuksen viime kuukausien aikana. Myynti on kasvanut edelleen laaja-alaisesti, ja myyntiodotukset seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle ovat edelleen melko hyvät.

Palveluyritysten luottamusindikaattori oli vakaana lähellä keskimääräistä tasoa. Marraskuun saldoluku oli +14, kun lokakuun saldoluku oli +15.

Vähittäiskaupan luottamus sen sijaan heikkeni marraskuussa, mutta oli vielä jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla. Indikaattori painui lukemaan +4, kun edelliskuun tulos oli +11.

Myynnin kasvun kerrotaan vähittäiskaupassa jatkuneen, mutta aiempaa hitaampana. Lähikuukausien myyntiodotukset ovat kuitenkin edelleen melko myönteiset. Varastot pysyivät marraskuussa ennallaan, mutta ne ovat jonkin verran tavanomaista suuremmat.

Tilastokeskuksen eilen maanantaina julkaiseman pikaennakon mukaan vähittäiskaupan myynti kasvoi lokakuussa 2,7 prosenttia vuodentakaisesta. Vähittäiskaupan myynnin määrä, josta hintojen vaikutus on poistettu, lisääntyi samaan aikaan 0,8 prosenttia.