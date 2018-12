Teollisuuden luottamus laski joulukuussa

Teollisuuden luottamus laski hieman joulukuussa, mutta muiden toimialojen luottamus oli lähes ennallaan.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan teollisuuden luottamusindikaattori laski joulukuussa saldolukuun +2, kun marraskuun lukema oli +6. Luottamus painui lähelle pitkäaikaista keskiarvotasoaan (+1).

Rakennusalan luottamus pysyi joulukuussa lähes ennallaan. Indikaattorin uusin saldoluku on +16, kun marraskuun lukema oli +15. Pitkän aikavälin keskiarvo on -7, joten luottamus on selvästi tavanomaista vahvempaa.

Palveluyritysten luottamusindikaattori laski aavistuksen joulukuussa. Saldoluku on +13, mikä on kaksi pistettä vähemmän kuin edellisessä kuukaudessa. Luottamus on lähellä pitkäaikaista keskiarvotasoaan, joka on +14.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori ei juuri muuttunut joulukuussa. Sen saldoluku on nyt +5, kun edelliskuun lukema oli +4. Vähittäiskaupan luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa (-1) vahvempaa.