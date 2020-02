Teollisuuden luottamus kohentui, palvelualoilla laski

Suomen luottamuslukemat ovat linjassa muualla nähdyn kehityksen kanssa.

– Globaalin teollisuuden elpymisestä on ollut jo merkkejä alkuvuodesta, mutta on huomattava, että koronaviruksen vaikutukset eivät juurikaan näy näissä lukemissa. Käänne huonompaan on ollut nopea ja virus on nyt suurin uhka globaalille taloudelle, sanoo EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen.

Teollisuusyritysten luottamus nousi helmikuussa edelliskuukauden tasolta. Luottamusindikaattorin uusin saldoluku oli -3, kun se tammikuussa oli -8. Luottamus oli helmikuussa kuitenkin yhä alle pitkän aikavälin keskiarvon (+1).

Rakennusalan luottamusindikaattorin saldoluku oli helmikuussa +1, eli sama kuin edelliskuun tarkistettu saldoluku. Alan luottamus on edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa (-6) korkeammalla.

Palvelualan luottamusindikaattorin saldoluku oli helmikuussa +6, mikä on kolme pistettä alempi lukema kuin tammikuun tarkistettu lukema. Luottamus painui selvemmin alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +14.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori jatkoi laskuaan helmikuussa. Indikaattorin uusin saldoluku oli -7, kun edellisen kuun saldoluku oli -3. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -1.

– Tulevan talouskehityksen kannalta keskeisintä on nyt nähdä, millaista jälkeä koronavirus saa aikaan Euroopan palvelusektorilla. Teollisuuden alamäen on tähän asti kompensoinut palveluiden hyvä vire, mutta nyt sekin voi hyytyä. Euroalueen talous on jo nyt taantuman partaalla, joten isoa tuuppausta ei tarvita kääntämään tilannetta entistä huonommaksi, Pakarinen summaa.