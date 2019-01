Teollisuuden luottamus hieman vahvistui

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mittaama teollisuuden luottamusindikaattori nousi tammikuussa saldolukuun +5, kun joulukuun lukema oli +2. Luottamus nousi selvemmin pitkäaikaisen keskiarvotason yläpuolelle (+1).

Yritysten tuotanto-odotukset ovat pysyneet hyvinä, ja tuotannon ennustetaan jatkavan kasvuaan. Tilauskanta koheni tammikuussa ja on hieman keskimääräistä vahvempi. Valmistuotevarastot nousivat tammikuussa, ja niiden taso on yhä selvästi tavanomaista korkeampi. Tuotantokapasiteetti oli kokonaan käytössä 88 prosentilla vastaajista.

Suomalaisten teollisuusyritysten suhdannearviot olivat kuitenkin joulukuussa selvästi alle EU-maiden keskitason.

Rakennusalan luottamus pysyi tammikuussa likimain ennallaan. Indikaattorin uusin saldoluku on +16, kun joulukuun lukema oli +17. Pitkän aikavälin keskiarvo on -7, joten luottamus on selvästi tavanomaista vahvempaa.

Rakennusyritysten tilauskannan arviodaan olevan hyvällä tasolla ja henkilöstön ennustetaan kasvavan jonkin verran, jos luvuista puhdistetaan normaali kausivaihtelu. Suomen rakentamisen luottamus oli joulukuussa lähellä EU- maiden keskimääräistä tasoa.

Palveluyritysten luottamusindikaattori pysyi ennallaan tammikuussa. Saldoluku on +14, mikä on pisteen verran enemmän kuin edellisen kuukauden tarkistettu lukema. Luottamuslukema on sama kuin pitkäaikainen keskiarvotaso (+14).

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori ei juuri muuttunut tammikuussa. Sen saldoluku on nyt +6, kun edelliskuun lukema oli +5. Vähittäiskaupan luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa (-1) vahvempaa.